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Против Драпатого начали специальную операцию в соцсетях, - Генштаб

23:14 27.07.2026 Пн
2 мин
Второй день в сети идет волна дезинформации
aimg Елена Бджола
Фото: Главнокомандующий ЗСУ, генерал-майор Михаил Драпатый (facebook.com/zelenskyy.official)

Массовость фейков указывает на целенаправленную информационную операцию против нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Генштаба Дмитрия Лиховия в Facebook.

Информационная спецоперация против Драпатого

Лиховий отметил, что увидел в соцсетях в первые дни работы нового главкома:

  • накопление фейковых планов и обещаний,
  • обливание сиропом, чтобы позже облить грязью и обвинить в балабольстве.

По словам спикера, вчерашний фейковый аккаунт Михаила Драпатого в Твиттере уже заблокировали с помощью Минцифры.

Но сегодня пошла новая волна:

  • появляются сфальсифицированные страницы псевдо-Драпатого в Тредсе,
  • множится хайп в Фейсбуке.

Лиховий говорит, что военные эксперты разносят со страниц ботов написанный ИИ рассказ о вымышленной публичной ссоре нового и старого главнокомандующих.

"Уже живет своей жизнью придуманная история о том, что Драпатый объявил какой-то аудит в ВСУ. Что он за свои деньги создал благотворительный фонд для раненых, а ТЦК отправил на передок", - отметил спикер Генштаба.

Генштаб призывает к бдительности

Лиховий опроверг информацию об аудите в ТЦК. И отметил, что принятие должности и вхождение в курс дел выглядит иначе.

"О фонде, ссоре, ТЦК - тоже неправда. В тредсе Драпатого нет, дополнительные аккаунты в соцсетях он создавать не собирается", - говорит офицер Генштаба.

И делает вывод: учитывая массовость фейков, все это очень похоже на целенаправленную, специальную информационную операцию против нового главкома.

"Идущую параллельно со смешными обвинениями в расизме на основании вполне адекватного антироссийского интервью 2023 года", - говорит он.

Лиховий обратился к журналистам и ко всем пользователям соцсетей.

"Прежде чем душить человека в объятиях и шерить тексты и картинки ИИ - подумайте, настоящий ли этот аккаунт, правдивая ли информация и какую цель преследует автор", - сообщил спикер Генштаба.

Фейки насчет Драпатого

Напомним, что 26 июля в сети появилось сообщение от имени главнокомандующего ВСУ Михала Драпатого о якобы начавшемся аудите в Вооруженных силах. Информация оказалась фейком.

27 июля Координационный штаб по обращению с военнопленными заявил об усилении информационных атак. В ведомстве опровергли сообщения о якобы смене руководства.

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УкраинаІПСОМихаил Драпатый