Против дождя и снега: как выбрать автомобильные "дворники" и на чем можно сэкономить

Дворники – казалось бы, мелкая и пустяковая деталь, но на самом деле они – важный инструмент безопасности. Легко представить, что случится, если в слякотную погоду щетки откажут, например, при проезде перекрестка. Как выбрать стеклоочистители для машины, чтобы они не подвели без предупреждения и не стоили слишком дорого?

Щетка стеклоочистителя – предмет, казалось бы, нехитрый, но в нем заложено немало возможностей, чтобы устроить водителю целый набор неприятных сюрпризов. Поговорим сначала об этом, а затем уже – о тонкостях подбора.

Как работает дворник

Стекло чистит резиновая часть дворника – ресничка. Которой для эффективной работы требуется одно условие: ее нужно плотно и равномерно прижимать к стеклу. За прижим отвечает, во-первых, длинный тонкий поводок, который одновременно осуществляет цикличное движение щетки по стеклу, и во-вторых, каркас самой щетки – он гибкий в одной плоскости, за счет чего давление распределяется равномерно по всей длине резинки.

Как видим, принцип работы прост – непросты методы, которыми конструкторы вынуждены его реализовывать. Так, чтобы обеспечить надлежащее давление на стекло, поводок притягивает мощная пружина, скрытая в нем самом. Из-за нее пришлось усилить оси поводков и их подшипники, да соответственно, весь привод. Довольно хитрое устройство получил и каркас классической щетки, распределяющий давление на резинку – в нем несколько коромысел и масса шарниров, которые должны сделать дворник гибким в одной плоскости и максимально жестким в двух других. Появившиеся с десяток лет назад бескаркасные щетки устроены внешне проще, но на самом деле их упруго-монолитная основа тоже продукт не самых примитивных технологий.

Наконец, чтобы стекло очищалось буквально идеально, без единой оставшейся капли, поперечный профиль реснички сделан таким, чтобы она при каждом ходе дворника ложилась набок – в зависимости от направления движения щетки.

Почему дворник плохо чистит стекло

Виноватых в плохой работе щеток не так уж много – это каждая из перечисленных выше деталей. Дополнительное коварство в том, что просто мокрое стекло может худо-бедно очищать и плохенькая, изношенная щетка. Но вот если под такую “старушку” неожиданно попадут осколки льда, мокрый снег или откровенная грязь – водителя может ждать сюрприз: дворник с разболтанным каркасом или надорванной резинкой стекло не очистит. И водитель без всякого предупреждения на несколько секунд “ослепнет”.

Совсем старые стеклоочистители могут подарить еще одну неприятность – саморазобравшись во время работы, поцарапать стекло обломками каркаса (на самом деле современное лобовое стекло царапается легче, чем может показаться). Замена или полировка лобового стекла по цене не соизмерима с ценой новых щеток.

Как выбирать дворники для автомобиля

При выборе стеклоочистителей нужно учесть несколько моментов: размеры, способ крепления и наконец, тип каркаса. И даже если на коробке с щетками вы нашли упоминание марки и модели своего автомобиля, не спешите сразу к кассе: это может оказаться или модель не того поколения, или, скажем, не та щетка – задняя или, например, правая вместо левой. Поэтому лучше свериться еще по нескольким параметрам.

Размеры дворников. Точнее, речь о длине, и от штатного параметра лучше не отступать, даже если форма стекла и поводки позволяют использовать более длинные щетки. Дело в том, что такой дворник будет создавать большее сопротивление приводу, а это приведет к его преждевременному износу или к медленному движению щеток в сложных условиях: мокрый снег, лед или грязь на стекле либо его полусухая поверхность.

Точнее, речь о длине, и от штатного параметра лучше не отступать, даже если форма стекла и поводки позволяют использовать более длинные щетки. Дело в том, что такой дворник будет создавать большее сопротивление приводу, а это приведет к его преждевременному износу или к медленному движению щеток в сложных условиях: мокрый снег, лед или грязь на стекле либо его полусухая поверхность. Крепление дворников. Тут все просто: защелка-фиксатор дворника должна жестко закрепиться на поводке. От этого зависит стабильность работы щетки и сохранность стекла. Типов креплений существует около десятка, но во многих упаковках стеклоочистителей можно найти набор пластиковых адаптеров. Правда, важно разобраться с их устройством и соединить части так, чтобы все клипсы правильно защелкнулись.

Тут все просто: защелка-фиксатор дворника должна жестко закрепиться на поводке. От этого зависит стабильность работы щетки и сохранность стекла. Типов креплений существует около десятка, но во многих упаковках стеклоочистителей можно найти набор пластиковых адаптеров. Правда, важно разобраться с их устройством и соединить части так, чтобы все клипсы правильно защелкнулись. Тип каркаса. Этот вопрос важен для машин с сильно выгнутым стеклом. Потому что на таком не будут хорошо работать бескаркасные дворники (так называемые aerotwin). То же самое можно сказать и про так называемые гибридные конструкции, состоящие из нескольких металло-пластиковых дуг. Имейте в виду, что бескаркасные щетки, кроме лучшей работоспособности в преклонном возрасте, имеют еще один важный плюс. Они надежнее работают при околонулевой температуре, поскольку не боятся обмерзания шарниров – по причине отсутствия оных.

Как сэкономить на дворниках

Серьёзным ремонтом дворников в наше время вряд ли кто-то будет заморачиваться, хотя некоторые резервы в этом плане есть и сегодня. Обращаться к дедовским методам, простукивать шарниры и расклепывать оси коромысел мы бы вам не советовали, но замена реснички все еще остается реальным делом. Резинки продаются поштучно или, что называется, на метр, но есть один нюанс. Важно найти нужный вам профиль. А их существует несколько, и они, естественно, несовместимые.

Самое главное при таком ремонте отнюдь не полное восстановление работоспособности щеток. Главное – собрать их так, чтобы они впоследствии не разобрались во время работы и не оставили вас без обзора дороги и не поцарапали обломками стекло.

Наконец, можно сэкономить и при покупке новых дворников. Совсем необязательно платить втридорога за оригинальные дилерские щетки или за изделия суперраскрученного бренда. Как правило, вполне пристойно, хотя и не так долго, служат стеклоочистители среднего ценового сегмента. Но тут важно не нарваться на полную кустарщину, которая буквально развалится на ходу. Чтобы такого не случилось, нужно покупать эти запчасти в проверенных точках, где вам в какой-то мере гарантируют качество товара.

Если коротко

Самый верный способ не остаться вдруг без обзора дороги – менять стеклоочистители, не дожидаясь, пока они начнут “косячить” в борьбе даже с обычными дождевыми каплями на стекле. Самые истовые поборники чистоты лобового стекла делают это ежегодно, и возможно, они правы. Но если вам такой вариант кажется чрезмерным, просите автомехаников проинспектировать ваши щетки при каждом плановом ТО – и уже на основе их вердикта принимайте решение “под замену!” или “еще походит!”.