Проти дощу та снігу: як вибрати автомобільні "двірники" і на чому можна зекономити

Двірники – здавалося б, дрібна і незначна деталь, але насправді вони – важливий інструмент безпеки. Легко уявити, що трапиться, якщо у сльоту щітки відмовить, наприклад, при проїзді перехрестя. Як вибрати склоочисники для машини, щоб вони не підвели без попередження і не коштували надто дорого?

Щітка склоочисника – предмет, начебто, нехитрий, але в ньому закладено чимало можливостей, щоб влаштувати водію цілий набір неприємних сюрпризів. Поговоримо спочатку про це, а потім уже про тонкощі підбору.

Як працює двірник

Скло чистить гумова частина двірника – вія. Якій для ефективної роботи потрібна одна умова: її потрібно щільно і рівномірно притискати до скла. За притиск відповідає, по-перше, довгий тонкий поводок, який одночасно здійснює циклічний рух щітки по склу, і по-друге, каркас самої щітки – він гнучкий в одній площині, за рахунок чого тиск рівномірно розподіляється по всій довжині гумки.

Як бачимо, принцип роботи простий – непрості методи, якими конструктори змушені його реалізовувати. Так, щоб забезпечити належний тиск на скло, поводок притягується потужною пружиною, схованою в ньому самому. Через неї довелося посилити осі повідців та їхні підшипники, і, відповідно, весь привід. Досить хитру конструкцію отримав і каркас класичної щітки, що розподіляє тиск на гумку – у ньому кілька коромисел та маса шарнірів, які мають зробити двірник гнучким в одній площині та максимально жорстким у двох інших. Безкаркасні щітки, що з'явилися з десяток років тому, влаштовані зовні простіше, але насправді їх пружно-монолітна основа теж продукт не найпримітивніших технологій.

Нарешті, щоб скло очищалося буквально ідеально, без єдиної залишеної краплі, поперечний профіль вії зроблений таким, щоб вона при кожному ході двірника лягала набік – в залежності від напрямку руху щітки.

Чому двірник погано чистить скло

Винних у поганій роботі щіток не так багато – це кожна з перерахованих вище деталей. Додаткова підступність у тому, що просто мокре скло може сяк-так очищати і погана, зношена щітка. Але якщо під таку "стареньку" несподівано потраплять уламки льоду, мокрий сніг або відвертий бруд – на водія може чекати сюрприз: двірник з розбовтаним каркасом або надірваною гумкою скло не очистить. І водій без жодного попередження на кілька секунд "осліпне".

Зовсім старі склоочисники можуть подарувати ще одну неприємність – саморозібравшись під час роботи, подряпати скло уламками каркасу (насправді сучасне лобове скло дряпається легше, ніж може здатися). Заміна або полірування лобового скла за ціною не може порівнятись з ціною нових щіток.

Як вибирати двірники для автомобіля

При виборі склоочисників необхідно врахувати кілька моментів: розміри, метод кріплення і, нарешті, тип каркаса. І навіть якщо на коробці з щітками ви знайшли марку та модель свого автомобіля, не поспішайте одразу до каси: це може виявитися або модель не того покоління, або, скажімо, не та щітка – задня або, наприклад, права замість лівої. Тому краще звіритися ще за кількома параметрами.

Розміри двірників . Точніше, мова про довжину, і від штатного параметра краще не відступати, навіть якщо форма скла та повідця дозволяють використовувати довші щітки. Справа в тому, що такий двірник буде створювати більший опір приводу, а це призведе до його передчасного зношення або повільного руху щіток у складних умовах: мокрий сніг, лід чи бруд на склі або його напівсуха поверхня.

. Точніше, мова про довжину, і від штатного параметра краще не відступати, навіть якщо форма скла та повідця дозволяють використовувати довші щітки. Справа в тому, що такий двірник буде створювати більший опір приводу, а це призведе до його передчасного зношення або повільного руху щіток у складних умовах: мокрий сніг, лід чи бруд на склі або його напівсуха поверхня. Кріплення двірників . Тут все просто: клямка-фіксатор двірника має жорстко закріпитися на повідку. Від цього залежить стабільність роботи щітки та збереження скла. Типів кріплень існує близько десятка, але у багатьох упаковках склоочисників можна знайти набір пластикових адаптерів. Щоправда, важливо розібратися з їхньою конструкцією та з'єднати частини так, щоб усі кліпси правильно замикалися.

. Тут все просто: клямка-фіксатор двірника має жорстко закріпитися на повідку. Від цього залежить стабільність роботи щітки та збереження скла. Типів кріплень існує близько десятка, але у багатьох упаковках склоочисників можна знайти набір пластикових адаптерів. Щоправда, важливо розібратися з їхньою конструкцією та з'єднати частини так, щоб усі кліпси правильно замикалися. Тип каркасу. Це питання важливе для машин із сильно вигнутим склом. Тому що на такому не добре працюватимуть безкаркасні двірники (так звані aerotwin). Те саме можна сказати і про так звані гібридні конструкції, що складаються з декількох метало-пластикових дуг. Майте на увазі, що безкаркасні щітки, крім кращої працездатності у похилому віці, мають ще один важливий плюс. Вони надійніше працюють при нульовій температурі, оскільки не бояться обмерзання шарнірів – через їхню відсутність.

Як заощадити на двірниках

Серйозним ремонтом двірників у наш час навряд чи хтось морочитиметься, хоча деякі резерви в цьому плані є і сьогодні. Звертатися до дідівських методів, простукувати шарніри та розклепувати осі коромисел ми б вам не радили, але заміна вій все ще залишається реальною справою. Гумки продаються поштучно або, як то кажуть, на метр, але є один нюанс: важливо знайти потрібний профіль. А їх є кілька, і вони, природно, несумісні.

Найголовніше при такому ремонті зовсім не повне відновлення працездатності щіток. Головне – зібрати їх так, щоб вони згодом не розібралися під час роботи та не залишили вас без огляду дороги та не подряпали уламками скло.

Зрештою, можна заощадити і при покупці нових двірників. Зовсім необов'язково платити втридорога за оригінальні дилерські щітки або за вироби суперрозкрученого бренду. Як правило, цілком пристойно, хоч і не так довго, служать склоочисники середнього цінового сегмента. Але тут важливо не нарватися на повну кустарщину, яка буквально розвалиться на ходу. Щоб такого не сталося, потрібно купувати ці запчастини у перевірених точках, де вам певною мірою гарантують якість товару.

Якщо коротко

Найвірніший спосіб не залишитися раптом без огляду дороги - змінювати склоочисники, не чекаючи, поки вони почнуть "хибити" у боротьбі навіть із звичайними дощовими краплями на склі. Найщиріші поборники чистоти лобового скла роблять це щорічно, і можливо, вони мають рацію. Але якщо вам такий варіант здається надмірним, просіть автомеханіків проінспектувати ваші щітки при кожному плановому ТО – і вже на основі їхнього вердикту приймайте рішення "під заміну!" або "ще походить!".