Байден обсудит с экспертами риски, связанные с искусственным интеллектом
Президент США Джо Байден планирует обсудить риски и возможности, которые предоставляет искусственный интеллект для общества и национальной безопасности во время заседания Президентского совета по науке и технологиям (PCAST).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки .
Представитель Белого дома отметил, что "президент обсудит значение защиты прав и безопасности для обеспечения ответственных инноваций и надлежащих гарантий".
Также президент планирует призвать Конгресс принять двухпартийный закон о конфиденциальности, чтобы защитить детей и ограничить сбор персональных данных, которые собирают о нас технологические компании.
Эта встреча в Белом доме свидетельствует о том, что администрация Байдена обращает внимание на неотложную проблему ИИ. Проблемы, связанные с искусственным интеллектом, находятся в центре внимания из-за того, что технология стала доступна рядовым американцам благодаря чат-боту ChatGPT-4.
Напомним, Италия стала первой страной, запретившей доступ к чат-боту СhatGPT . Причиной являются проблемы с конфиденциальностью.
Германия может пойти по следам Италии и заблокировать доступ к ChatGPT.
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