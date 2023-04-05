Байден обсудит с экспертами риски, связанные с искусственным интеллектом

Президент США Джо Байден планирует обсудить риски и возможности, которые предоставляет искусственный интеллект для общества и национальной безопасности во время заседания Президентского совета по науке и технологиям (PCAST).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки .

Представитель Белого дома отметил, что "президент обсудит значение защиты прав и безопасности для обеспечения ответственных инноваций и надлежащих гарантий".

Также президент планирует призвать Конгресс принять двухпартийный закон о конфиденциальности, чтобы защитить детей и ограничить сбор персональных данных, которые собирают о нас технологические компании.

Эта встреча в Белом доме свидетельствует о том, что администрация Байдена обращает внимание на неотложную проблему ИИ. Проблемы, связанные с искусственным интеллектом, находятся в центре внимания из-за того, что технология стала доступна рядовым американцам благодаря чат-боту ChatGPT-4.