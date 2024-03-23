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Протезирование для военных и гражданских: какие документы нужны

Украина, Суббота 23 марта 2024 22:19
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Протезирование для военных и гражданских: какие документы нужны Фото: украинцам объяснили, какие документы нужны для получения протеза (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Военным и гражданским для получения протеза необходимо собрать пакет документов и подать его в соответствующий орган. Это можно сделать и онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Для протезирования нужно сначала получить соответствующее заключение. Его может сформировать врачебная комиссия, мультидисциплинарная реабилитационная команда или специалисты медико-социальной экспертной комиссии.

В документе должны быть учтены особенности пациента и средство реабилитации.

Какие документы еще требуются:

  • заявление по образцу;
  • для военных обязательно нужно справка от командира воинской части об обстоятельствах травмы;
  • заключение ВЛК (военные) или МСЭК/ВКК/МДРК (гражданские);
  • паспорт гражданина Украины (или документ, заменяющий его);
  • справка о присвоении идентификационного кода;
  • для военных (при наличии) подается удостоверение УБД или ветерана военной службы.

Для представления документов можно обратиться к социальному работнику в больнице, Центру предоставления административных услуг или территориальному управлению Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью.

Также это можно сделать онлайн через электронный кабинет Централизованного банка данных по проблемам инвалидности Минсоцполитики. Независимо от формы подачи документов направление на протезирование поступит в электронном кабинете человека с инвалидностью.

После того, как пациент выбрал, где хочет получить протез, происходит подбор конструкции изделия, обсуждение возможных комплектующих. Изготовление протеза может занять в среднем 45 рабочих дней.

Минсоцполитики отмечает, что все услуги и изделия бесплатны.

Протезирование в Украине

Ранее мы сообщали, что в Украине заработала первая онлайн-платформа о протезировании .

Кроме того, в октябре Кабмин расширил возможности государственной программы протезирования. Участники боевых действий сразу могут получить протез повышенной функциональности вместо механического.

О том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, - в материале РБК-Украина.

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Министерство социальной политики протез
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