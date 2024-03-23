Протезування для військових та цивільних: які документи потрібні

Військовим та цивільним для отримання протеза необхідно зібрати певний пакет документів та подати його до відповідного органу. Це можна зробити також онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Для протезування потрібно спершу отримати відповідний висновок. Його може сформувати лікарська комісія, мультидисциплінарна реабілітаційна команда або фахівці медико-соціальної експертної комісії.

У такому документі мають бути враховані особливості пацієнта та засіб реабілітації.

Які документи ще потрібно:

заява за зразком;

для військових обов'язково потрібна довідка від командира військової частини про обставини травми;

висновок ВЛК (військові) чи МСЕК/ЛКК/МДРК (цивільні);

паспорт громадянина України (або документ, який його замінює);

довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;

для військових (за наявності) подається посвідчення УБД або ветерана військової служби.

Для подання документів можна звернутись до соціального працівника в лікарні, Центру надання адміністративних послуг або територіального управління Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.

Також це можна зробити онлайн через електронний кабінет Централізованого банку даних з проблем інвалідності Мінсоцполітики. Незалежно від форми подачі документів, направлення на протезування надійде в електронному кабінеті особи з інвалідністю.

Після того, як пацієнт обрав, де хоче отримати протез, відбувається підбір конструкції виробу, обговорення можливих комплектуючих тощо. Виготовлення протеза може зайняти у середньому 45 робочих днів.

Мінсоцполітики наголошує, що всі послуги та вироби є безкоштовними.