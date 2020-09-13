Протести "жовтих жилетів" у Франції: поліція застосувала сльозогінний газ

В Парижі та інших містах Франції поновилися перервані акції протесту "жовтих жилетів". Поліція застосовувала сльозогінний газ і затримала понад 150 осіб.

Про це повідомляє Euronews.

В Парижі учасники протестного руху "жовтих жилетів" призначили місце збору в декількох точках: на Єлисейських полях, біля підніжжя базиліки Сакре-Кер і в інших місцях.

Rain tear of gas under the democratic European sun . The atmosphere is very tense in #Paris #EU #YellowVests pic.twitter.com/2h2LZQT2i0 — srb news (@srbnews0) September 12, 2020

При цьому префектура поліції Парижа напередодні заборонила проведення акцій протесту в районі Єлисейських полів, а також біля Єлисейського палацу, Національних зборів і резиденції прем'єр-міністра.

Yellow Vests return to the streets in Paris to protest against French President Macron



Paris police closed several streets in the city's downtown.

There are reports of clashes between police officers and protesters. pic.twitter.com/wmgGvT9ehr — EHA News (@eha_news) September 12, 2020

Одна колона протестувальників рушила за дозволеним маршрутом, а інша відхилилася, і деякі її учасники почали підпалювати автомобілі та сміттєві баки. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ.

Було затримано 154 людини, 54 з них потім допитали.

Також поліцейські вилучили ножі, лук, рукавички і маски, повідомляє агентство dpa. Всього в районі міста, де відбулися зіткнення, перебували близько 1000 демонстрантів.

Управління паризького транспорту RATP оголосило про те, що з ранку 12 вересня і до "розпорядження префектури поліції" в Парижі буде закрито близько 50 станцій метро і приміських електричок RER.

Протести "жовтих жилетів" також анонсували в інших французьких містах - Марселі, Тулузі, Ліоні та Ліллі. Втім, влада міста Тулуза заборонили проведення протесту, посилаючись на коронавірусні обмеження і зростання кількості заражень в регіоні.

Це була перша велика спроба проведення акцій протесту "жовтих жилетів" після літніх канікул у Франції, на тлі збільшення кількості заражень коронавірусом в країні.

Раніше у Парижі "жовті жилети" заблокували міст біля Ейфелевої вежі. Активісти руху перекрили Єнський міст на знак протесту через невиконання положень Паризької угоди про клімат.