Протесты "желтых жилетов" во Франции: полиция применила слезоточивый газ

В Париже и других городах Франции возобновились прерванные акции протеста "желтых жилетов". Полиция применяла слезоточивый газ и задержала более 150 человек.

Об этом сообщает Euronews.

В Париже участники протестного движения "желтых жилетов" назначили место сбора в нескольких точках: на Елисейских полях, у подножия базилики Сакре-Кер и в других местах.

При этом префектура полиции Парижа накануне запретила проведение акций протеста в районе Елисейских полей, а также у Елисейского дворца, Национального собрания и резиденции премьер-министра.

Одна колонна протестующих двинулась по разрешенному маршруту, а другая отклонилась, и некоторые ее участники начали поджигать автомобили и мусорные баки. Полиция применила против них слезоточивый газ.

Было задержано 154 человека, 54 из них затем допросили.

Также полицейские изъяли ножи, лук, перчатки и маски, сообщает агентство dpa. Всего в районе города, где произошли столкновения, находились около 1000 демонстрантов.

Управление парижского транспорта RATP объявило о том, что с утра 12 сентября и до "распоряжения префектуры полиции" в Париже будет закрыто около 50 станций метро и пригородных электричек RER.

Протесты "желтых жилетов" также анонсировали в других французских городах - Марселе, Тулузе, Лионе и Лилле. Впрочем, власти города Тулуза запретили проведение протеста, ссылаясь на коронавирусные ограничения и рост количества заражений в регионе.

Это была первая крупная попытка проведения акций протеста "желтых жилетов" после летних каникул во Франции, на фоне увеличения количества заражений коронавирусом в стране.

Ранее в Париже "желтые жилеты" заблокировали мост возле Эйфелевой башни. Активисты движения перекрыли Йенский мост в знак протеста из-за невыполнения положений Парижского соглашения о климате.