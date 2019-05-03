Трамп: я не хочу військової операції у Венесуелі

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

За словами Трампа, він просто хоче допомогти жителям Венесуели

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не планує вводити американські війська у Венесуелу для допомоги в усуненні чинного президента Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Так, на запитання ведучої, чи може настати такий момент, після якого Сполучені Штати можуть вчинити інтервенцію у Венесуелу, Трамп відповів, що не хотів би цього робити.

"Завжди є імовірність настання переломного моменту. Але, природно, я б не хотів цього робити. Я просто хочу допомогти людям. Ці люди (венесуельці - ред.) вмирають, у них нічого немає", - заявив Трамп.

Американський президент зазначив, що Вашингтон розглядає "велику кількість варіантів, у тому числі дуже жорстких", для врегулювання кризи у Венесуелі.

Нагадаємо, раніше в. о. помічника міністра оборони США Кетрін Уілбаргер розповіла, що американські війська не отримували жодних наказів від адміністрації Трампа про підготовку до військового вторгнення у Венесуелу. Вона зазначила, що США розглядають всі можливі варіанти на випадок непередбачених обставин.

Як писало РБК-Україна, президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав божевільним нинішній уряд США у відповідь на заяви про те, що він вже був готовий 1 травня покинути країну на тлі масових протестів.