ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ООН закликали Венесуелу не застосовувати силу проти мирних демонстрантів

Новини » Суспільство    02.05.2019 - 02:17
В ООН закликали Венесуелу не застосовувати силу проти мирних демонстрантів
Фото: протести у Венесуелі (з відкритих джерел)

В ООН стурбовані масовими затриманнями у Венесуелі

Управління Верховного комісара ООН з прав людини закликав владу Венесуели не застосовувати силу проти демонстрантів. Про це повідомляється в Twitter UN Human Rights.

В ООН закликають владу країни проявляти максимальну стриманість до учасників масових демонстрацій.

"Ми вкрай стурбовані повідомленнями про надмірне застосування сили силами безпеки проти демонстрантів по всій Венесуелі. Ми закликаємо всі сторони проявити максимальну стриманість і відмовитися від застосування насильства", - йдеться в повідомленні.

В ООН закликали Венесуелу не застосовувати силу проти мирних демонстрантів

Зазначимо, хвиля масових мітингів з новою силою активізувалися 30 квітня. Самопроголошений президент Хуан Гуайдо оголосив про початок фінальної стадії операції "Свобода", підсумком якої має стати повалення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

За даними місцевих ЗМІ, у сутичках постраждали більше 30 чоловік. Зокрема, зіткнення відбулися біля військової авіабази Ла-Карлота в Каракасі. Крім того, були опубліковані кадри того, як броньований автомобіль вчиняє наїзди на протестуючих.

Раніше повідомлялося, що в ході протестів у Венесуелі, які з новою силою спалахнули 30 квітня, кількість затриманих досягла 119 осіб.

Влада США заборонили перетинати повітряний простір Венесуели Мадуро назвав божевільним нинішній уряд США
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ВенесуэлапротестООН
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся