В ООН закликали Венесуелу не застосовувати силу проти мирних демонстрантів

Фото: протести у Венесуелі (з відкритих джерел)

В ООН стурбовані масовими затриманнями у Венесуелі

Управління Верховного комісара ООН з прав людини закликав владу Венесуели не застосовувати силу проти демонстрантів. Про це повідомляється в Twitter UN Human Rights.

В ООН закликають владу країни проявляти максимальну стриманість до учасників масових демонстрацій.

"Ми вкрай стурбовані повідомленнями про надмірне застосування сили силами безпеки проти демонстрантів по всій Венесуелі. Ми закликаємо всі сторони проявити максимальну стриманість і відмовитися від застосування насильства", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, хвиля масових мітингів з новою силою активізувалися 30 квітня. Самопроголошений президент Хуан Гуайдо оголосив про початок фінальної стадії операції "Свобода", підсумком якої має стати повалення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

За даними місцевих ЗМІ, у сутичках постраждали більше 30 чоловік. Зокрема, зіткнення відбулися біля військової авіабази Ла-Карлота в Каракасі. Крім того, були опубліковані кадри того, як броньований автомобіль вчиняє наїзди на протестуючих.

Раніше повідомлялося, що в ході протестів у Венесуелі, які з новою силою спалахнули 30 квітня, кількість затриманих досягла 119 осіб.