Протести в Таїланді: на вулиці вийшли понад 20 тисяч демонстрантів

В Таїланді в суботу, 17 жовтня, знову вийшли на вулиці тисячі демонстрантів, попри введену урядом країни заборону на зібрання. На вулиці Бангкока вийшло більш як 23 тисячі осіб.

Про це повідомляє Bangkok Post.

Місце проведення акція було оголошено організаторами всього за годину до її початку, щоб запобігти протидії з боку влади.

Більшість протестувальників озброїлися щитами, касками та протигазами, пам'ятаючи, що 16 жовтня поліція застосувала проти демонстрантів водомети та сльозогінний газ.

Продемократичні протестний рух закликає до відставки уряду, яким керує колишній головнокомандувач країни Прают Чан-Оча, який захопив владу в Таїланді після військового путчу 2014 року, і відкритим дебатам про роль монархії.

Протестувальники обурені арештами активістів демократичного руху, деяким може загрожувати довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у четвер уряд Таїланду видав указ про надзвичайні заходи через антиурядові протести в столиці Бангкоку. Вони включають заборону масових зібрань та обмеження в роботі ЗМІ.

Зазначимо, акції протесту регулярно проходять в Бангкоку, а надзвичайний стан з моменту початку пандемії коронавірусу у Таїланді продовжували аж до кінця вересня.