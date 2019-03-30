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У Франції на акціях "жовтих жилетів" заарештували понад 100 осіб

Новини » Надзвичайні події    30.03.2019 - 23:14
У Франції на акціях "жовтих жилетів" заарештували понад 100 осіб
Фото: протести у Франції (twitter.com/piratesbelay)

По всій країні було заарештовано 103 людини

У Міністерстві внутрішніх справ Франції повідомили, що в суботніх акціях протесту руху "жовті жилети" по всій країні взяло участь 33 700 учасників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Повідомляється, правоохоронцями було здійснено 103 арешти демонстрантів по всій країні, серед яких 37 було заарештовано в Парижі, де брало участь близько 5 тис. демонстрантів.

Також у столиці Франції поліція провела понад 14 тисяч профілактичних заходів, які були спрямовані на запобігання проникнення порушників в процесію протестних акцій.

Видання відзначає, що число демонстрантів в порівнянні з попереднім тижнем скоротилося.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Франції оштрафували лідера "жовтих жилетах". Учаснику протестного руху "жовтих жилетах" 34-річному Еріку Друе інкримінували організацію демонстрацій, на проведення яких владою було накладено заборону, прокуратура просила застосувати до Друе один місяць арешту умовно, проте двокат Друе заявив, що буде оскаржувати судове рішення.

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