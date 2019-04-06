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Кількість затриманих протестувальників у Парижі наближається до 30

Новини » Надзвичайні події    06.04.2019 - 19:14
Кількість затриманих протестувальників у Парижі наближається до 30
Фото: протести у Парижі (twitter.com/TvTemplar)

Правоохоронці провели більше 10 тис. перевірок

Французька поліція затримала вже майже 30 учасників антиурядових акцій протесту руху "жовтих жилетів", які поновилися сьогодні, 6 квітня, у Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, правоохоронці затримали 28 протестувальників, які намагалися провести маніфестації в заборонених поліцією зонах Парижу. Демонстранти намагалися потрапити на територію Єлисейських полів. Також правоохоронці здійснили 10278 профілактичних перевірок.

Зазначається, що у сьогоднішніх акціях протесту руху "жовтих жилетів" по всій Франції вже взяли участь щонайменше 6,3 тис. демонстрантів. Понад 3 тисячі маніфестантів вийшли у суботу на вулиці Парижу.

Нагадаємо, у суботу, 6 квітня, у Франції поновилися акції протесту руху "жовтих жилетів". Дві колони з протестувальниками розпочали марші Парижем від Площі Республіки і від площі у хмарочоса Монпарнас. Щонайменше 21 учасник руху "жовтих жилетів" був затриманий через спроби провести маніфестації у заборонених зонах.

Зазначимо, минулої суботи, 30 березня, в антиурядових акціях протесту у Франції взяли участь понад 33 тисячі осіб. Під час акцій протесту по всій країні поліція заарештувала 103 маніфестантів, з них 37 - заарештовані у Парижі. У столиці Франції участь у протестах взяли майже 5 тисяч демонстрантів.

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