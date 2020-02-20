Протести в Нових Санжарах: мітингувальники напали на автобуси, побиті скла

Мітингувальники в Нових Санжарах напали на автобуси, в яких знаходяться евакуйовані з китайського міста Уханя українці. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

В результаті нападу протестувальники побили скло в автобусах.

Фото: протести в Нових Санжарах (РБК-Україна)

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на тлі протестів у Нових Санжарах за розміщення евакуйованих з Китаю вилетів в Полтавську область.

Раніше депутати селищної ради Нових Санжар звернулися до президента Володимиру Зеленському. Зокрема, від нього вимагали не допустити розміщення в медичному центрі евакуйованих з Китаю. За словами депутатів, у цьому центрі немає умов для перебування карантинного типу, ізоляторів, боксів та належної вентиляційної системи.

Пізніше в Нових Санжарах поновилися зіткнення на шляху до медичного закладу, де планують розмістити евакуйованих з Уханя українців, в результаті чого одна людина постраждала. Нацгвардія почала відтісняти протестувальників по мосту у бік санаторію. В результаті зав'язалася бійка, до санаторію намагалися проїхати мікроавтобуси Національної поліції.