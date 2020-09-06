У Гродно силовики жорстко розганяють акцію протесту

У білоруському Гродно силовики почали жорсткий розгін акції протесту. У хід пішли гумові кийки та сльозогінний газ.
Про це повідомляє телеканал "Белсат".
#ЖывеБеларусь— Доктор Верховцев (@mkorotkov233) September 6, 2020
Гродно.
Протестующие кричат "Газ! Газ!" pic.twitter.com/5tTg7B5pn3
Силовики розганяють акцію протесту біля універмагу "Брест" на проспекті Янки Купали. Розгін супроводжується жорсткими затриманнями протестувальників. Наразі невідомо, скількох учасників акції затримали, та чи є серед них постраждалі.
Clashes broke out with the police in Grodno.#LukashenkoOut #Belarus pic.twitter.com/20lXFznn2f— NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2020
Нагадаємо, сьогодні у Мінську та всіх великих містах Білорусі проходять масштабні акції протесту. Мітингувальники вимагають проведення чесних та прозорих президентських виборів та покарання всіх відповідальних за розгін попередніх акцій протесту.
У Мінську протестувальники прийшли до резиденції президента Олександра Лукашенка, яку охороняють силовики та військова бронетехніка.
Крім того, за інформацією білоруських правозахисників, сьогодні у Мінську силовики затримали вже майже 80 осіб; серед затриманих опозиціонерка та журналіст.