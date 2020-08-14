Протести в Мінську: тисячі людей зібралися біля Будинку уряду

Не менше десяти тисяч людей зібралися на протест у Мінську біля Будинку уряду. Силовики обіцяють не затримувати демонстрантів, якщо акція буде мирною.

Про це повідомляє "Белсат".

Повідомляється, що тисячі демонстрантів зібралися на площі Незалежності біля Будинку уряду, вся площа заповнена людьми. Вони прийшли з прапорами і скандували "Рахуй голоси!". Будинок уряду оточили бійці ОМОНу, вони опускали щити, коли учасники протесту підходили їх обійняти і подарувати квіти.

Також повідомляється, що як тільки стало відомо, що в центр Мінська рушила колона військових, частина демонстрантів пішла, щоб повернутися завтра. Однак більшість залишається досі.

На даний момент протестувальники сидять навпроти Будинку уряду і кричать "Армія з народом!". Вони також вимагають перевиборів, в іншому випадку обіцяють продовжити страйки.

Фото: протест у Мінську (nn.by)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінський метрополітен приєднався до страйків; крім того, страйки тривають на десятках інших великих підприємств країни.

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