У Мінську почалися затримання

Фото: затримання у Мінську (tut.by)

У Мінську, де сьогодні планується масштабна акція протесту, почалися затримання. Невідомі у балаклавах затримують людей з червоно-біло-червоними прапорами.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

За інформацією видання, затримання почалися на вулиці Маяковського. Там, озброєні люди почали затримувати людей з прапорами, які йшли вулицею.

Минск. На улице Маяковского начались задержания. Неизвестные в балаклавах, с оружием и дубинками задержали несколько человек, которые шли по улице с бело-красно-белыми флагами. pic.twitter.com/1sS5XFGsM0 — TUT.BY (@tutby) September 13, 2020

Нагадаємо, сьогодні у Мінську має відбутися акція "Марш героїв" у підтримку всіх, хто проявив себе під час попередніх протестів. Мітингувальники вимагають провести нові президентські вибори, звільнити всіх політв'язнів та покарати винних у злочинах проти учасників акцій протесту.

Перед початком акції у центр столиці Білорусі почали стягувати військову техніку та автозаки.

Крім того, під час акцій протесту в суботу, 12 вересня, у Білорусі затримали понад 100 мітингувальників, найбільше затриманих у Мінську.