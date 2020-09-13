У центр Мінська стягнули бронетехніку з військовими

Фото: військові в Мінську (EPA)

У неділю, 13 вересня, у столицю Білорусі Мінськ ввели військових і бронетехніку. По всій країні тривають протести проти чинної влади на чолі з Олександром Лукашенко.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Захід".

Поліцію на Жовтневій площі посилили військові. Вони озброєні автоматами Калашникова, одягнені в каски та бронежилети. В руках у деяких з них червоно-зелені прапори, які використовують прихильники Лукашенка.

Біля міської резиденції Лукашенка припаркований БТР. На даху палацу чергують кілька осіб у чорному камуфляжі. Площа державного прапора біля палацу оточена. Поруч з резиденцією з боку виставкового центру розгортають колючий дріт.

Відзначимо, в Білорусі 36-й день поспіль тривають акції протесту через фальсифікації президентських виборів, які відбулися 9 серпня.

Також РБК-Україна писало, що в Мінську невідомі у балаклаві починають затримувати людей з червоно-біло-червоними прапорами, які використовує опозиція.