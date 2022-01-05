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Президент Казахстану через протести звернувся за допомогою до ОДКБ. У її складі і Росія

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Середа 05 січня 2022 20:42
Президент Казахстану через протести звернувся за допомогою до ОДКБ. У її складі і Росія Фото: Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Токаєва в ефірі "Хабар 24".

Токаєв заявив, що наразі в Казахстані триває антитерористична операція. Він назвав протестувальників міжнародними терористами, а самі акції протесту - актом агресії.

"Ведуть бої з курсантами училищ. В цей час триває бій під Алмати з підрозділом ВДВ. Йде наполегливий бій. Тому я вважаю, що з нашого боку, враховуючи, що дані терористичні банди є міжнародними, вони пройшли підготовку за кордоном, їх напад на Казахстан треба розглядати як акт агресії. У зв'язку з цим... я сьогодні звернувся до голів ОДКБ надати допомогу у подоланні цієї терористичної загрози", - сказав президент Казахстану.

Він наголосив, що звернення до глав держав ОДКБ є доречним та своєчасним.

Зазначимо, до складу ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

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