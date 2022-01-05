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Протести в Казахстані: авіарейси з Києва в Алмати перенесли

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Київ, Середа 05 січня 2022 18:23
Протести в Казахстані: авіарейси з Києва в Алмати перенесли Фото: рейси з Києва в Алмати перенесли (flickr.com by Mikhail Utkin)
Автор: Дмитро Левицький

Авіакомпанія Air Astana перенесла рейси з Києва до Алмати. Це відбулося на тлі масових протестів в Казахстані та захоплення аеропорту Алмати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на табло аеропорту "Бориспіль".

Так, сьогодні планувався рейс Air Astana з Києва до Алмати о 21:40. Однак після повідомлень про захоплення аеропорту в Алмати та тимчасове припинення його роботи на табло з'явилася інформація про його перенесення на 12:45.

Також, згідно з даними табло "Борисполя", на сьогодні було заплановано рейс в Алмати авіакомпанії МАУ. Проте, як пояснили РБК-Україна в авіакомпанії, МАУ не виконує власні рейси в Алмати через необхідність обльоту території РФ. А зазначений на табло рейс виконує авіакомпанія Air Astana.

Протести в Казахстані: авіарейси з Києва в Алмати перенесли

Нагадаємо, у Казахстані під час масових протестів захопили аеропорт Алмати.

Після цього аеропорти Алмати та Актау заявили, що призупиняють роботу.

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