ru ua
Ср, 05 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Аеропорт Алмати захопили: що відбувається

Новость на русском →
Алмати, Середа 05 січня 2022 16:46
Аеропорт Алмати захопили: що відбувається Фото: аеропрот Алмати захопили (facebook)
Автор: Анастасія Рокитна

У Казахстані заявили про захоплення аеропорту Алмати. Проходить евакуація співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Orda.kz.

Ситуація в Казахстані значно загострилась. Orda.kz повідомила про захоплення аеропорту столиці. У аеропорту заявили про те, що рейсів сьогодні не буде.

Оновлено: в аеропорту Алмати повідомили, що в будівлі зараз перебувають близько 45 загарбників.

"Як вони зайшли, наші співробітники покинули аеропорт. У момент захоплення пасажирів у терміналі не було. Ми заздалегідь швидко евакуювали пасажирів. Вивели їх через 11 ворота. Саме на той момент прилетів літак", - повідомили у прес-службі.

Військові залишили аеропорт, співробітники аеропорту самотужки евакуювали пасажирів, додали в аеропорту.

Крім того, на тлі протестів аеропорт Актау зупинив роботу. З Києва сьогодні два рейси в Алмати.

Нагадаємо, у Казахстані на тлі масових протестів відключили провідний інтернет і голосовий зв'язок.

Зазначимо, столиця Казахстану вводить режим надзвичайного стану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан
NEWS
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
DAILY
Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога
Стас Козлюкдля РБК-Україна Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога