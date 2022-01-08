ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Є іноземці: кількість затриманих у Казахстані перевищила 4 400

Новость на русском →
Субота 08 січня 2022 10:09
Є іноземці: кількість затриманих у Казахстані перевищила 4 400 Фото: заворушення в Казахстані (t me ressentiment_channel)
Автор: Ілона Свиридова

Число затриманих в результаті протестів і заворушень в Казахстані перевищило 4 400 осіб. Серед затриманих є громадяни однієї з сусідніх держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram видання tengrinews.

Повідомляється, що число затриманих через заворушення в Казахстані зростає. За останньою інформацією, до відділень поліції по всій країні доставили 4 404 осіб.

Також повідомляється, що серед затриманих є іноземні громадяни. В одному з сіл Алматинської області було затримано понад 100 осіб, за попередніми даними, вони громадяни однієї з сусідніх держав.

За даними Міністерства внутрішніх справ, в Алмати в одному зі СТО мікрорайону Калкаман вилучили патрони, боєприпаси та вкрадене майно (велосипеди, телевізори та мобільні телефони).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання колишнього голови Комітету національної безпеки Казахстану Каріма Масімова. Його підозрюють у державній зраді, за даною статтею загрожує до 15 років в'язниці.

Також повідомлялося про затримання племінника першого президента Нурсултана Назарбаєва, але ця інформація не підтвердилася.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан
NEWS
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані