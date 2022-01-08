Є іноземці: кількість затриманих у Казахстані перевищила 4 400
Число затриманих в результаті протестів і заворушень в Казахстані перевищило 4 400 осіб. Серед затриманих є громадяни однієї з сусідніх держав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram видання tengrinews.
Повідомляється, що число затриманих через заворушення в Казахстані зростає. За останньою інформацією, до відділень поліції по всій країні доставили 4 404 осіб.
Також повідомляється, що серед затриманих є іноземні громадяни. В одному з сіл Алматинської області було затримано понад 100 осіб, за попередніми даними, вони громадяни однієї з сусідніх держав.
За даними Міністерства внутрішніх справ, в Алмати в одному зі СТО мікрорайону Калкаман вилучили патрони, боєприпаси та вкрадене майно (велосипеди, телевізори та мобільні телефони).
Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання колишнього голови Комітету національної безпеки Казахстану Каріма Масімова. Його підозрюють у державній зраді, за даною статтею загрожує до 15 років в'язниці.
Також повідомлялося про затримання племінника першого президента Нурсултана Назарбаєва, але ця інформація не підтвердилася.