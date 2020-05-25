Протести в Гонконзі: Тайвань пообіцяв необхідну допомогу народу

Фото: протест в Гонконзі (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

На Тайвані не діє закон про біженців, який дозволяє екстрадицію підозрюваних на територію материкового Китаю

Тайвань обіцяє надати народу Гонконгу "необхідну допомогу" під час протестів через запропонований Китаєм закону про нацбезпеку. Документ забороняє антиурядові протести і заклики.

Про це повідомила президент Тайваню Цай Інвень, пише Reuters.

Пропозицію про допомогу народу Гонконгу президент Тайваню опублікувала після того, як поліція Китаю розігнала водометами і сльозогінним газом недавній мітинг в Гонконзі.

Пізніше в неділю, 24 травня, на своїй сторінці в Facebook Цай сказала, що пропонований закон про нацбезпеку являє собою серйозну загрозу свободі Гонконгу і незалежності судової влади. Вона сказала, що кулі і репресії - це не спосіб задовольнити сподівання народу Гонконгу на свободу і демократію.

"Перед обличчям мінливої ситуації міжнародне співтовариство активно простягнуло руку допомоги народу Гонконгу. Тайвань буде ще більш активно надавати народу Гонконгу необхідну допомогу", - написала вона.

Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що закон про національну безпеку в Гонконзі "повинен вступити в силу негайно". За його словами, необхідність закону показали багатомісячні акції протесту в Гонконзі в 2019 році, які, як вважають у Пекіні, "серйозно загрожували національній безпеці Китаю".

Протести в Гонконзі почалися після того, як Китай прийняв закон про екстрадицію, який, на думку Гонконгу, порушував правила автономії цього особливого регіону. Пандемія коронавірусу призупинила протести. Однак у цей час Китай розробляв законопроект, який би дозволив розганяти протести, посилаючись на "загрозу нацбезпеці".

На тлі цих протестів Тайвань став притулком для зростаючого числа мітингувальників Гонконгу. На території Тайваню не діє прийнятий закон КНР про екстрадицію. Китай у свою чергу звинувачує прихильників незалежності Тайваню в змові з протестувальниками.

Нагадаємо, Сполучені Штати вже пригрозили Китаю санкціями у разі, якщо Гонконг буде позбавлений високого ступеня автономії.

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Автор: Виталия Мазур