Пашинян назвав умову, за якої піде у відставку

Фото: Нікол Пашинян (facebook.com/tv360)

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що готовий піти у відставку лише за наявності "достовірних результатів волевиявлення народу". Поки він продовжить виконувати функції прем'єра Вірменії.

Про це Пашинян заявив під час звернення до народу в понеділок, 14 грудня, передає "Sputnik Вірменія".

Він додав, що "кабінетним шляхом", без узгодження з народом, влада в країні може встановлюватися.

"Я зобов'язався чесно виконувати обов'язки прем'єр-міністра. Зараз головне завдання - стабілізація обстановки в Вірменії, і ми повинні працювати над цим", - заявив Пашинян.

Нагадаємо, на початку листопада прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписав мирну угоду щодо Нагірного Карабаху з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і президентом Росії Володимиром Путіним. Угода передбачає виведення вірменських військ з території Карабаху і відхід більшої її частини під контроль Азербайджану. Згодом в Вірменії спалахнули акції протесту, під час яких демонстранти вимагають відставки Пашиняна.

Також РБК-Україна писало, що за відставку Пашиняна виступив президент Вірменії Армен Саркісян. Він закликав чинний уряд піти у відставку і запропонував провести позачергові парламентські вибори.