Протести в Білорусі: ОМОН опустив щити в двох містах

Тим часом у Мінську правоохоронці затримують протестувальників
У білоруському місті Жодіно в день, коли в країні проходять масові протести, правоохоронці опустили щити. Тим часом у Мінську правоохоронці затримують протестувальників.
Про це повідомляє NEXTA Live.
Також в місті Ліда ОМОН опустив щити. Люди аплодують і кричать "Віримо! Можемо! Перможемо!".
Тим часом, в Барановичах ОМОН відступає від натовпу в 8000 людей.
А в центрі Мінська сутички з ОМОНом. Люди натовпом намагаються відбиватися від силовиків.
Нагадаємо, в Білорусі в день виборів президента проходять масові протести.
Відзначимо, в Мінську в ході протестів почалися зіткнення між правоохоронцями та протестувальниками.
Видання РБК-Україна писало, що в Білорусі 9 серпня відбулося голосування на президентських виборах.
Приблизно о 22:00 почалися затримання в центрі Мінська на проспекті Переможців. Є відомості, що проти учасників протесту застосували світлошумові гранати.