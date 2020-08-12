Протести в Білорусі: у МВС повідомили про 51 постраждалого

Під час протестів у Білорусі постраждала 51 людина. У ході акцій протесту були затримані більше тисячі людей.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

У МВС повідомляють, що в результаті дій тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості заподіяні 14 працівникам міліції та військовослужбовцям внутрішніх військ, деякі з них госпіталізовані.

Відзначимо, вчора ОМОН по всьому Мінську проводив масові затримання. Правоохоронцями були застосовані світлошумові гранати, гумові кулі.

Нагадаємо, у Білорусі відкрили 17 кримінальних справ проти протестувальників.

Зазначимо, голови Міністерств закордонних справ Євросоюзу збираються на надзвичайну відеоконференцію у зв'язку з протестами в Білорусі.

РБК-Україна писало, що у Мінську затримано координаторів акцій протесту, один з них керував діями соратників з готелю.