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Протести у Білорусі: відомо про затримання близько 200 осіб

Автор: Дмитро Левицький

Кількість затриманих під час сьогоднішніх акцій протесту проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі зросла до 194 осіб. Декого з них тримають у відділках міліції, декого - відвезли в ізолятори.

Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".

За інформацією правозахисників, декого з затриманих вже відвезли до слідчих ізоляторів у Жодине та на Окрестіна. Там вони, очевидно, чекатимуть судових засідань.

Серед затриманих щонайменше п'ятеро журналістів. Також відомо, що серед затриманих є неповнолітні.

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Найбільше затриманих у Мінську, але затримували протестувальників і в інших містах країни, зокрема, у Жодине, Світлогірську, Бресті, Гомелі та Сморгоні.

Нагадаємо, спочатку було відомо про затримання близько 70 осіб, серед них був журналіст телеканалу "Белсат".

Як писало РБК-Україна, у Мінську силовики розганяли протестувальників за допомогою спецзасобів, зокрема, міліціонери стріляли гумовими кулями у повітря.

Додамо, на вчорашніх акціях протесту в Білорусі силовики затримали близько 60 осіб.

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