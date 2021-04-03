Число загиблих на протестах в М'янмі перевищило 550 осіб

У М'янмі в ході протестів загинули вже понад 550 осіб. Серед загиблих - 46 дітей.

Незважаючи на репресії, противники військового перевороту в країні щодня виходять на протести у всіх містах. Вони також часто влаштовують так звані "партизанські мітинги" - невеликі швидкі демонстрації непокори, перш ніж сили безпеки зможуть відреагувати.

Влада, яка вже вимкнула мобільні дані в спробі придушити опозицію, з п'ятниці наказала інтернет-провайдерам скоротити бездротовий широкосмуговий зв'язок, позбавивши доступу більшість клієнтів.

Влада також видала ордери на арешт 18 знаменитостей шоу-бізнесу, в тому числі впливових осіб в соціальних мережах і двох журналістів. Їх звинуватили в підбурюванні військовослужбовців до заколоту або нехтування їхніми обов'язками.