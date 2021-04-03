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Число загиблих на протестах в М'янмі перевищило 550 осіб

Новость на русском → Субота 03 квітня 2021 08:55
Число загиблих на протестах в М'янмі перевищило 550 осіб Фото: протести в М'янмі (GettyImages)
Автор: Инна Собора

У М'янмі в ході протестів загинули вже понад 550 осіб. Серед загиблих - 46 дітей.

Про це пише Reuters.

Незважаючи на репресії, противники військового перевороту в країні щодня виходять на протести у всіх містах. Вони також часто влаштовують так звані "партизанські мітинги" - невеликі швидкі демонстрації непокори, перш ніж сили безпеки зможуть відреагувати.

Влада, яка вже вимкнула мобільні дані в спробі придушити опозицію, з п'ятниці наказала інтернет-провайдерам скоротити бездротовий широкосмуговий зв'язок, позбавивши доступу більшість клієнтів.

Влада також видала ордери на арешт 18 знаменитостей шоу-бізнесу, в тому числі впливових осіб в соціальних мережах і двох журналістів. Їх звинуватили в підбурюванні військовослужбовців до заколоту або нехтування їхніми обов'язками.

Як відомо, 1 лютого після виборів в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот, через який на вулицях почалися протести.

Нагадаємо, в суботу 27 березня був найкривавіший день насильства" з часів початку військового перевороту. Сили безпеки М'янми вбили 114 осіб.

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