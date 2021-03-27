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Переворот в М'янмі: військові заявили, що передадуть владу в країні після нових виборів

Новость на русском → Янгон, Субота 27 березня 2021 07:36
Переворот в М'янмі: військові заявили, що передадуть владу в країні після нових виборів Фото: протест у М'янмі (скріншот euronews.com)
Автор: Артур Родивилов

Військові в М'янмі передадуть владу в країні після того, як там пройдуть нові і чесні вибори. Вони не визнають результати попереднього голосування.

Про це в суботу заявив головнокомандувач ЗС М'янми старший генерал Мін Аун Хлайн, передає Кyodo.

За його словами, військовий переворот був неминучий через фальсифікації на минулорічних виборах.

"Ми передамо владу в країні після того, як пройдуть вільні і чесні вибори", - заявив він.

Нагадаємо, 1 лютого після виборів в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот, на вулицях почалися протести.

Раніше ми писали про жертви серед протестувальників в М'янмі. З кожним днем кількість жертв зростає.

Також повідомлялося, що США готують санкції проти двох великих компаній через протести у М'янмі. У чорний список внесли підприємства, контрольовані військовими.

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