Під час протестів у Франції загинули чотири людини

Фото: протести у Франції (twitter.com/CBSNews)

Один з потерпілих перебуває в комі

У Марселі (Франція) у лікарні померла 80-річна жінка, яка була поранена вибухом гранати зі сльозогінним газом під час протестів у суботу, 1 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За інформацією видання, під час сутичок у районі старого порту Марселя протестувальників проти підвищення податку на бензин з поліцією жінка, яка жила в будинку неподалік, спробувала закрити віконниці у своїй квартирі, коли до неї у вікно залетіла і вибухнула граната зі сльозогінним газом.

Жінка отримала поранення голови і була терміново доставлена в лікарню, де померла під час операції.

За інформацією французьких ЗМІ, раніше під час протестів загинули ще 3 людини. Зокрема, в окрузі Арль під час сутичок між поліцією і протестувальниками смертельні травми отримав водій фургона, який врізався в вантажівку, що загальмувала перед барикадою.

17 листопада один із учасників акції загинув під час паніки на контрольно-пропускному пункті. 20 листопада, в результаті ДТП з фургоном, водій якого змушений був маневрувати через барикади, помер мотоцикліст.

Жертв протестів може стати більше – у комі перебуає 28-річний чоловік, який постраждав у суботніх сутичках із поліцією у Тулузі.

Нагадаємо, поліція Парижа повідомила, що в результаті сутичок 1 грудня між учасниками акції протесту проти підвищення податків на паливо з 2019 та правоохоронцями були заарештовані 412 осіб, 133 людини отримали травми, у тому числі працівники поліції.