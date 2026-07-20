RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Протестные плакаты стали цифровым архивом: в Украине запустили "Картонки"

12:09 20.07.2026 Пн
2 мин
Платформа собирает сотни новых фотографий из Украины и за границу каждый день
aimg Ольга Завада
На сайте собраны тысячи фотографий из более 54 городов (фото: https://kartonky.propellercrew.com/)

Украинский дизайнер Артем Сах разработал онлайн-галерею "Картонки". Это цифровой архив, где каждый желающий может загрузить фотографию самодельного плаката с протеста или просмотреть материалы других пользователей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт проекта .

Только за первые сутки после запуска онлайн-галерея аккумулировала около 1000 фотографий. На момент написания материала платформа содержала 1 897 фотографий.

Анонсы проекта в социальных сетях собрали более 8 000 понравившихся. География добавленных материалов охватывает 54 города.

Большинство плакатов поступило из украинских областных центров:

  • Киев
  • Львов
  • Одесса
  • Днепр
  • Харьков
  • Ивано-Франковск

Также в галерее представлены фотографии по акциям солидарности за рубежом, в частности из Дюссельдорфа, Варшавы, Берлина, Мюнхена, Парижа и Торонто.

Тематика и функционал платформы

Большинство размещенных плакатов освещает общественное недовольство последними кадровыми решениями во властных структурах нашего государства.

Для удобства пользователей разработчик обновил интерфейс платформы в одну ночь.

На сайте появились следующие функции:

  • Интерактивная карта Украины с распределением плакатов по городам
  • Возможность одновременной загрузки до 30 фотографий
  • Выпадный список для быстрого выбора нужного населенного пункта
  • Страница статистики с динамикой загрузок за последние 14 дней

Модерация и безопасность

На платформе работает система модерации и правил публикации. Автор проекта призывает пользователей обязательно размывать лица людей на фотографиях перед загрузкой.

Ответственность за содержание опубликованных материалов возлагается на пользователей.

На сайте функционирует система жалоб: по обращениям посетителей модерация уже изъяла 8 фотографий, нарушающих правила.

Инструкцию по использованию галереи разработчик распространил в формате видеоуказания в Instagram.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ITInstagramГаджеты