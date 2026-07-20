Протестные плакаты стали цифровым архивом: в Украине запустили "Картонки"

Украинский дизайнер Артем Сах разработал онлайн-галерею "Картонки". Это цифровой архив, где каждый желающий может загрузить фотографию самодельного плаката с протеста или просмотреть материалы других пользователей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт проекта .
Только за первые сутки после запуска онлайн-галерея аккумулировала около 1000 фотографий. На момент написания материала платформа содержала 1 897 фотографий.
Анонсы проекта в социальных сетях собрали более 8 000 понравившихся. География добавленных материалов охватывает 54 города.
Большинство плакатов поступило из украинских областных центров:
Также в галерее представлены фотографии по акциям солидарности за рубежом, в частности из Дюссельдорфа, Варшавы, Берлина, Мюнхена, Парижа и Торонто.
Большинство размещенных плакатов освещает общественное недовольство последними кадровыми решениями во властных структурах нашего государства.
Для удобства пользователей разработчик обновил интерфейс платформы в одну ночь.
На сайте появились следующие функции:
На платформе работает система модерации и правил публикации. Автор проекта призывает пользователей обязательно размывать лица людей на фотографиях перед загрузкой.
Ответственность за содержание опубликованных материалов возлагается на пользователей.
На сайте функционирует система жалоб: по обращениям посетителей модерация уже изъяла 8 фотографий, нарушающих правила.
Инструкцию по использованию галереи разработчик распространил в формате видеоуказания в Instagram.