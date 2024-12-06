В центре Тбилиси спецназ снова жестко разгоняет акцию протеста

В центре Тбилиси 6 декабря тысячи людей снова вышли на акцию протеста из-за отсрочки правительством переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Полицейский спецназ впервые за три дня жестко разгоняет и задерживает протестующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsgeorgia и Эхо Кавказа.

В 1:15 по местному времени (23:15 по Киеву) спецназ начал разгонять людей водометами в районе парламента.

На проспекте Руставели остается много участников акции. Отдельные митингующие бросают в полицейских камнями.

Ближе к полуночи по тбилисскому времени спецназ отогнал демонстрантов от территории возле парламента и начал жестко задерживать людей. Это первый разгон акции за три дня.

В 23:20 по местному времени (21:20 по Киеву) митингующие обстреляли парламент фейерверками. Впоследствии на место акции подогнали водометы.

Люди массово собрались на центральной площади Свободы возле грузинского парламента, чтобы выразить свой протест решению пророссийского правительства и премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

Протесты в Грузии

Массовые акции протеста вспыхнули в Тбилиси, Батуми, Кобулети, Озургети и других городах Грузии 28 ноября, из-за решения правительства страны отсрочить начало переговоров о вступлении страны в Европейский Союз на 2028 год.

Решение принял новый Кабинет Министров, сформированный по результатам парламентских выборов 26 октября, на которых победу с 54% голосов одержала пророссийская партия «Грузинская мечта» во главе с Ираклием Кобахидзе.

Ряд оппозиционных партий, набравших на выборах от 8% до 11%, отказались признать результаты голосования из-за масштабных голосований и объявили акции протеста.

Массовые протесты в Тбилиси продолжаются каждую ночь уже девятые сутки. Полицейский спецназ применяет против людей водометы и слезоточивый газ, оттесняет протестующих от парламента и проводит массовые задержания.

Премьер Кобахидзе отказывается отменять решение правительства и заявляет, что протесты будут подавлены и силовики не допустят нового Майдана.

5 декабря президент Владимир Зеленский ввел санкции против грузинских властей из-за событий в стране.

Тем временем СМИ сообщили о задержании гражданина Украины на протестах в Тбилиси.

В МИД Украины проверяют эту информацию.

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