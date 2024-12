В центре Тбилиси спецназ снова жестко разгоняет акцию протеста

Люди массово собрались на центральной площади Свободы возле грузинского парламента, чтобы выразить свой протест решению пророссийского правительства и премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

В 23:20 по местному времени (21:20 по Киеву) митингующие обстреляли парламент фейерверками. Впоследствии на место акции подогнали водометы.

Ближе к полуночи по тбилисскому времени спецназ отогнал демонстрантов от территории возле парламента и начал жестко задерживать людей. Это первый разгон акции за три дня.

На проспекте Руставели остается много участников акции. Отдельные митингующие бросают в полицейских камнями.

В 1:15 по местному времени (23:15 по Киеву) спецназ начал разгонять людей водометами в районе парламента.

Images from Tbilisi, Georgia, as another night of protests begun near the parliament building



