"Стакан гнева пролит". В чем причина протестов в Белграде и чего хочет оппозиция в Сербии

Антиправительственные протесты в Белграде (Сербия) накануне привели к беспорядкам, попытке штурма мэрии и силовому разгону. Президент Александр Вучич обвинил участников акции в намерении разрушить страну, а представители власти подхватили российский тезис о якобы "технике Майдана".

Подробнее о причине протестов и о том, чего добивается сербская оппозиция, - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: публикации сербских изданий "РТС", blic.rs и informer.rs, заявления представителей оппозиции, президента Александра Вучича, властей Белграда и российского МИД.

Содержание

Оппозиция против. В чем причина протестов

После того, как 1 ноября президент Александр Вучич распустил парламент (Народная скупщина), 17 декабря прошли досрочные выборы. С результатом в 46,3% победила пропрезидентская коалиция "Сербия не должна останавливаться", в которую входит правящая Сербская прогрессивная партия (SNS).

На втором месте с 23,6% голосов - оппозиционная коалиция "Сербия против насилия" (SPN), которая была сформирована после двух массовых расстрелов в школах в мае 2023 года. На третьем - партия "Ивица Дачич - премьер Сербии" с 6,6%.

Протесты вспыхнули сразу после оглашения результатов. Проевропейская оппозиция отрицает итоги выборов, в том числе ссылаясь на данные международных наблюдателей. Согласно выводам мониторинговой миссии, Сербская прогрессивная партия получила несправедливое преимущество из-за предвзятости СМИ, влияния Вучича и нарушений, таких как подкуп голосов.

Наиболее серьезные нарушения были на параллельных выборах в городской совет Белграда. Как говорят в SPN, чтобы обеспечить победу, власти завезли людей, которые никогда не проживали в столице. В частности, было выдано около 40 000 временных удостоверений, позволивших проголосовать завезенным из Боснии и Герцеговины и других бывших югославских республик.

Фото: депутат Мариника Тепич и ряд оппозиционеров объявили голодовку из-за несогласия с результатами выборов (facebook.com/MiikiAleksic)

Несогласная с итогами выборов в Белграде оппозиция вывела сторонников на улицы 18 декабря. Протестующие собрались перед зданием городской скупщины, затем переместились к Республиканской избирательной комиссии (РИК). Они скандировали "Измена", "Выборы не сдадим" и требовали отменить результаты голосования. Здание РИК пытались штурмовать, но в итоге ограничились тем, что забросали яйцами и помидорами.

На следующий день протестующие перекрыли движение по центральной улице Белграда, продолжая акцию возле избиркома. Протесты длятся до сих пор, наиболее массовый и радикальный прошел накануне, 24 декабря.

Одна из лидеров оппозиции Мариника Тепич объявила голодовку до отмены результатов выборов. К ней присоединились депутаты Елена Милошевич, Даниела Груич, Янко Веселинович и глава одного из профсоюзов Желько Веселинович.

Обострение в Белграде. Штурм городской скупщины и силовой разгон

В воскресенье вечером тысячи человек снова пришли к зданию Республиканской избирательной комиссии. Оппозиция заявила, что не откажется от требования отменить выборы всех уровней и обновить списки избирателей.

"Никто из нас не пришел сюда по личной прихоти. Институты нас бросили, а государство нас продало", - заявил другой лидер SPN Мирослав Алексич.

Студенческое крыло обратилось к Александру Вучичу с просьбой выполнить все требования к вечеру понедельника, пригрозив заблокировать весь Белград. Лидер недовольных студентов Димитрие Димич призвал горожан присоединиться, а также поддержать протест, принести еду и теплую одежду.

Serbia’s increasingly authoritarian president @AVucic has just said there are “only 2’490 people protesting” against his fraudulent elections.



2’490 people in Belgrade now: pic.twitter.com/TJ6wT6o0Xm — Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) December 24, 2023

Одновременно с протестом проходило заседание избиркома. На нем обсуждалось требование назначить новые выборы в Белградское городское собрание. Большинством голосов члены комиссии направили письма в министерство внутренних дел и местное самоуправление с просьбой проверить заявления "Сербии против насилия"

Кроме того, решено провести повторные выборы на трех избирательных участках в Белграде. Голосование пройдет в субботу, 30 декабря, с 07:00 до 20:00. Но что касается заявлений о фальсификациях в Белграде, после проверки в РИК заявили, что большинство избирателей имеют белградскую прописку и зарегистрировались в Едином списке задолго до выборов.

Еще один лидер SPN Срджан Миливоевич заявил, что все кончено для тех, кто украл выборы.

"Стакан гнева и ярости пролит", - сказал он.

Оппозиционеры призвали протестующих действовать и "освободить" здание городской скупщины. Алексич заявил, что международное сообщество должно быть более резким и конкретным, а не защищать режим Вучича. По его словам, правящая партия SNS - это прошлое Белграда, и они не имеют права говорить о будущем. Затем он призвал людей взять скупщину в кольцо, войти в здание и "выступить с балкона как победители".

Около 19:00 по местному времени группа оппозиционеров попыталась войти в здание, но охрана заперла дверь. Сообщалось, что полиция держала дверь и бросала в толпу слезоточивый газ.

Миливоевич и Владимир Обрадович (кандидат в мэры Белграда) из коалиции SPN пытались открыть дверь под крики "Вучевич вор" и "Не сдавайтесь". Затем несколько человек начали бить стекла на дверях и окнах. Полиция забаррикадировала вход изнутри.

BREAKING:



Protesters are trying to storm City Hall in Belgrade pic.twitter.com/v5VqmTV3mV — Visegrád 24 (@visegrad24) December 24, 2023

По требованию силовиков пропустить депутатов и советников протестующие отошли от входа. После нескольких попыток прорваться в городскую скупщину ситуация на некоторое время успокоилась.

Министерство внутренних дел обратилось с требованием воздержаться от попыток штурмовать здание. Миливоевич выдвинул ультиматум: в течение часа к протестующим должен был выйти представитель правительства и объяснить, как власть намерена смириться с поражением и признать фальсификацию выборов. В ответ силовики приступили к силовому разгону и массовым задержаниям.

В течение нескольких минут полиция взяла под контроль площадь между Народной скупщиной и городским советом Белграда. Сербский генпрокурор предупредил участников протеста, что силовики не потерпят беспорядков на улицах.

Вучич о беспорядках: никакой революции нет, есть внешний фактор

На ситуацию возле городской скупщины Белграда президент Александр Вучич отреагировал в двух обращениях к нации. В первом из них он отметил, государство достаточно сильно, чтобы защитить демокартию, а "мятежники и головорезы" будут арестованы.

"Мы любим свою страну, мы любим свой город, мы не привыкли, чтобы кто-то разбивал нам окна, кто-то сносил наш дом. Не волнуйтесь, потому что никакой революции не происходит. Ничего не произойдет, чтобы они (представители SPN, - ред.) добились успеха", - заявил Вучич.

По его словам, на наиболее массовой акции собралось всего около 2,5 тысяч человек, а на момент попытки прорваться в мэрию Белграда на площади было немногом более тысячи. Оппозицию он назвал бандитами и обвинил в "желании уничтожить города и страну".

Фото: Александр Вучич заявил, что никакой революции в Сербии не будет (Getty Images)

Кроме того, Вучич заявил, что многие в регионе радовались из-за событий в Белграде.

"Это продукт гораздо более серьезных геополитических обстоятельств, в которых они пытаются разрушить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия", - отметил он и добавил, что о беспорядках заранее предупредили некие иностранные спецслужбы.

В следующем обращении после заседания Совета национальной безопасности Вучич сообщил об аресте порядка 35 протестующих. По его словам, серьезные ранения получили двое полицейских, а также есть доказательства спланированного характера беспорядков.

"Я не боялся протестов. Как только услышал, что происходит, сразу же показал, что я со своими людьми. У нас есть лекарство от бандитов. Как только появилась жандармерия, они разбежались как кролики через полторы минуты… Мы будем юридически преследовать всех этих квазиполитиков. Все они будут привлечены к ответственности за свое агрессивное поведение", - добавил президент.

В ответ в "Сербии против насилия" заявили, что режим Вучича показал истинное лицо, отправив спецназ на подавление протестов. Одному из демонстрантов сломали ногу, повалив на землю и нанося удары, а сопредседатель "Лево-зеленого фронта" Радомир Лазович подвергся нападению полиции после акции.

Заседание спецслужб и акция студентов. Что происходит сегодня

Согласно обновленной информации, за участие в беспорядках задержали 38 человек. Ранения получили восемь полицейских, двое из них пострадали серьезно.

Сегодня в 15:00 началось заседание Координационного бюро служб безопасности по поводу протестов. Его результаты пока неизвестны.

Фото: студенческий протест 25 декабря (rts.rs)

С другой стороны, студенты, которые ранее протестовали перед штаб-квартирой Республиканской избирательной комиссии, собрались в 11:00 на новую акцию перед Министерством администрации и местного самоуправления. К протестующим присоединилась группа студентов из Нови-Садского университета. Они пришли в знак солидарности и считают, что манипуляции в Белграде оказали наибольшее влияние на исход выборов.

Поскольку установленный срок для проверки списка избирателей истек, они заблокировали вход в здание министерства. Спустя два часа началось блокирование пересечения улиц Бирчанинова и Князя Милоша в центральной части столицы, откуда колонны направились в сторону здания правительства.

Протестующие направят новый запрос на проверку списков избирателей. Ожидается, что студенты разделятся на две колонны и до 18:00 по местному времени продолжат блокаду в Белграде. Начальник местного управления полиции Ивица Ивкович предупредил, что силовики не потерпят блокаду мостов и государственных учреждений.

"Россия предотвратила Майдан?". Что говорят в Белграде и Москве

Как заявила премьер Сербии Ана Брнабич, о подготовке протестов Белград предупредили российские спецслужбы.

"Вероятно, это не понравится Западу, но я особенно чувствую, что важно поблагодарить российские службы безопасности, которые располагали этой информацией и поделились ею с нами. Власти Сербии поделились этой информацией с другими представителями международного сообщества, которые отвергли ее как российскую дезинформацию. Все остальные сказали, что это фейк", - заявила она.

По ее словам, тем, что произошло в Белграде, якобы руководили некоторые западные службы. Она также отметила, что никакой революции в стране не ожидается.

Фото: премьер-министр Сербии Ана Брнабич подхватила российский тезис о "техниках Майдана" (srbija.gov.rs)

"Вучич - фактор стабильности. Майдана в Сербии не будет. И воля избирателей не изменится на улицах. Невозможно, чтобы самопровозглашенная элита имела голоса, которые стоили бы больше, чем голосам народа", - добавила Брнабич.

На этом подыгрыш российской пропаганде не закончился. Как заявил и.о. мэра Белграда Александр Шапич, "анархисты" могут уничтожить государство, которое завтра не сможет защитить тех людей, ради которых борется оппозиция.

"Я говорил, что если мы позволим себе бороться за политические цели с помощью насилия и свержения государства, то очень скоро у нас не будет государства. Теперь вы видите, насколько верным был термин "майданизация", - написал он в своем Facebook.

Российская сторона ожидаемо подхватила этот тезис. В частности, посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил о намерении Запада "какими-то путями усадить оппозицию в Белграде". Поэтому протесты будут продолжаться и пока сложно сказать, как долго.

В российском МИД увидели в протестах в сербской столице "техники Майдана".

"Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя "техники майданных переворотов". Строгое следование букве и духу конституции страны, уважение к выбору сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы своей страны - единственно возможная реакция", - заявила спикер МИД Мария Захарова.