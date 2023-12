"Стакан гнева пролит". В чем причина протестов в Белграде и чего хочет оппозиция в Сербии

При подготовке материала использовались: публикации сербских изданий "РТС", blic.rs и informer.rs, заявления представителей оппозиции, президента Александра Вучича, властей Белграда и российского МИД.

После того, как 1 ноября президент Александр Вучич распустил парламент (Народная скупщина), 17 декабря прошли досрочные выборы. С результатом в 46,3% победила пропрезидентская коалиция "Сербия не должна останавливаться", в которую входит правящая Сербская прогрессивная партия (SNS).

На втором месте с 23,6% голосов - оппозиционная коалиция "Сербия против насилия" (SPN), которая была сформирована после двух массовых расстрелов в школах в мае 2023 года. На третьем - партия "Ивица Дачич - премьер Сербии" с 6,6%.

Протесты вспыхнули сразу после оглашения результатов. Проевропейская оппозиция отрицает итоги выборов, в том числе ссылаясь на данные международных наблюдателей. Согласно выводам мониторинговой миссии, Сербская прогрессивная партия получила несправедливое преимущество из-за предвзятости СМИ, влияния Вучича и нарушений, таких как подкуп голосов.

Наиболее серьезные нарушения были на параллельных выборах в городской совет Белграда. Как говорят в SPN, чтобы обеспечить победу, власти завезли людей, которые никогда не проживали в столице. В частности, было выдано около 40 000 временных удостоверений, позволивших проголосовать завезенным из Боснии и Герцеговины и других бывших югославских республик.

Фото: депутат Мариника Тепич и ряд оппозиционеров объявили голодовку из-за несогласия с результатами выборов (facebook.com/MiikiAleksic)

Несогласная с итогами выборов в Белграде оппозиция вывела сторонников на улицы 18 декабря. Протестующие собрались перед зданием городской скупщины, затем переместились к Республиканской избирательной комиссии (РИК). Они скандировали "Измена", "Выборы не сдадим" и требовали отменить результаты голосования. Здание РИК пытались штурмовать, но в итоге ограничились тем, что забросали яйцами и помидорами.

На следующий день протестующие перекрыли движение по центральной улице Белграда, продолжая акцию возле избиркома. Протесты длятся до сих пор, наиболее массовый и радикальный прошел накануне, 24 декабря.

Одна из лидеров оппозиции Мариника Тепич объявила голодовку до отмены результатов выборов. К ней присоединились депутаты Елена Милошевич, Даниела Груич, Янко Веселинович и глава одного из профсоюзов Желько Веселинович.

В воскресенье вечером тысячи человек снова пришли к зданию Республиканской избирательной комиссии. Оппозиция заявила, что не откажется от требования отменить выборы всех уровней и обновить списки избирателей.

"Никто из нас не пришел сюда по личной прихоти. Институты нас бросили, а государство нас продало", - заявил другой лидер SPN Мирослав Алексич.

Студенческое крыло обратилось к Александру Вучичу с просьбой выполнить все требования к вечеру понедельника, пригрозив заблокировать весь Белград. Лидер недовольных студентов Димитрие Димич призвал горожан присоединиться, а также поддержать протест, принести еду и теплую одежду.

Serbia’s increasingly authoritarian president @AVucic has just said there are “only 2’490 people protesting” against his fraudulent elections.



2’490 people in Belgrade now: pic.twitter.com/TJ6wT6o0Xm