Протесты в Иране набирают обороты: во втором по величине городе разорвали государственный флаг

В городе Мешхед на северо-востоке Ирана, который является вторым по величине после Тегерана, протестующие спустили и разорвали государственный флаг Исламской Республики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iran International в соцсети Х.
"Группа протестующих в священном городе Мешхед на северо-востоке Ирана сняла огромный флаг Исламской Республики", - говорится в сообщении.
Стоит добавить, что этот город является вторым по величине после Тегерана.
К протестам также присоединилась группа работников крупнейшего газового месторождения Ирана - "Южный Парс".
По данным правозащитников и СМИ, в результате жестких действий силовиков погибли десятки людей. Более 2000 человек были задержаны.
В ряде городов власти прибегли к отключению интернета, пытаясь ограничить распространение информации и координацию протестов.
С конца прошлого 2025 года в Иране происходят массовые протесты, которые приобрели серьезный масштаб и уже переросли в вооруженные столкновения.
Началось все с торговцев с центрального городского рынка Тегерана, которые 28 декабря вышли на улицы в знак протеста против резкого падения курса национальной валюты.
По данным местных СМИ, больше всего участвовали в протестах продавцы мобильных телефонов, электроники и бытовой техники, которые покупают свой товар за иностранную валюту, а продают - за местную.
К митингам присоединились студенты и другие слои населения, а также, что стало довольно неожиданным - те, кто когда-то был "опорой режима".
Иранский режим отреагировал максимально жестоко - стрельбой, спецсредствами, избиениями и массовыми арестами.
По состоянию на 6 января сообщалось о 35 погибших, среди которых четверо детей и 1200 арестованных.
Сенатора от Республиканской партии США Линдси Грэма назвал иранский режим аятолл "нацистским", а также открыто заявил, что "помощь уже в пути" - намекая на возможные наказания от США для иранских властей.
Тем временем издание The Times сообщило, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи подготовил план побега в Москву на случай, если силовикам не удастся подавить протесты или они начнут дезертировать.