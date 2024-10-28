Протесты в Грузии: оппозиция выдвинула ультиматум с требованием новых выборов

Выборы и протесты в Грузии

Напомним, 26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, на которых соперничали пророссийская партия власти "Грузинская мечта" и проевропейские оппозиционные политические силы.

Во время подсчета голосов президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила уверенность в победе оппозиции. Однако, по информации ЦИК страны, правящая партия "Грузинская мечта" получила на выборах более 54% голосов, далее идут оппозиционные партии.

К тому же международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях на выборах в Грузии.

Все четыре оппозиционные партии заявили, что будут бойкотировать новоизбранный парламент. Часть оппозиционеров анонсировала проведение акций протеста.

Сегодня вечером в столице Грузии, Тбилиси, начались массовые протесты из-за победы на выборах скандальной пророссийской партии "Грузинская мечта".

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