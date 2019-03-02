В протестах "жовтих жилетів" у Франції взяли участь майже 40 тис. осіб

На вулиці Парижу сьогодні вийшли майже 4 тисячі демонстрантів

В субботу, 2 марта, в антиправительственных акциях протеста движения "желтых жилетов" во Франции приняли участие почти 40 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Франции, сегодня на акции протеста движения "желтых жилетов" по всей стране вышли, по меньшей мере 39,3 тыс. демонстрантов. В частности почти 4 тысячи человек протестовали в Париже.

Кроме того, в Париже правоохранители задержали 33 протестующих.

Отмечается, что количество участников протестов уменьшилось по сравнению с прошлой субботой, когда на улицы Франции вышли более 46,6 тыс. протестующих, в частности 5,8 тыс. в Париже.

Напомним, ранее сообщалось, что французские правоохранители задержали по меньшей мере 21 участника движения "желтых жилетов", которые сегодня вышли на антиправительственную акцию протеста. В частности 17 протестующих были задержаны в Париже и четверо в Тулузе.

Как писало РБК-Украина, сегодня, 2 марта, во Франции возобновились антиправительственные акции протеста организованные движением "желтых жилетов". Протестующие хотят показать, что они все еще мобилизованы против экономической политики правительства, которую они считают полезной только для богатых.

Добавим, на прошлой неделе в протестах "желтых жилетов" во Франции приняли участие 46 тыс. человек.