У протестах "жовтих жилетів" у Франції взяли участь 46 тис. осіб

Майже 6 тисяч протестувальників вийшли вчора на вулиці Парижу

Вчера, 23 февраля, 46 тысяч французов вышли на 15-ю волну антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов" сразу в нескольких городах Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, участие во вчерашних акциях протеста по всей Франции приняли по меньшей мере 46 тысяч человек. В Париже на улицы вышли 5,6 тысяч участников движения "желтых жилетов".

Отмечается, что количество протестующих вчера было больше, чем неделю назад, когда на улицы Франции вышли 41,5 тыс. протестующих, из которых 5 тысяч - в Париже.

Напомним, что вчера, 23 февраля, во Франции началась 15-я волна антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов". В Париже несколько сотен протестующих собрались возле Триумфальной арки, чтобы устроить марш кварталами города.

Как писало РБК-Украина, французские правоохранители задержали 44 участника антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов". Во французской столице Париже полиция задержала 14 человек, еще по меньшей мере 15 участников акции протеста "желтых жилетов" были задержаны в Ренне, из них 12 были арестованы.

Позже стало известно, что в Париже полиция арестовала 28 участников движения "желтых жилетов". В ходе задержания двое протестующих получили ранения.