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У Парижі заарештували майже 30 протестувальників

Новини » Надзвичайні події    23.02.2019 - 22:14
У Парижі заарештували майже 30 протестувальників
Фото: протести у Парижі (twitter.com/TvTemplar)

У Парижі участь в протесті взяли майже 6 тисяч "жовтих жилетів"

Французькі правоохоронці заарештували 28 учасників антиурядової акції протесту руху "жовтих жилетів" у Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомили у префектурі паризької поліції, сьогодні, 23 лютого, було заарештовано 28 демонстрантів. В ході затримання двоє протестувальників отримали поранення.

Зазначається, що сьогодні на вулиці Парижу вийшли 5,8 тисяч осіб, щоб взяти участь у антиурядовій акції протесту організованій рухом "жовтих жилетів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції поліція затримала 44 учасника антиурядових акцій протесту руху "жовтих жилетів". У французькій столиці Парижі поліція затримала 14 протестувальників, ще щонайменше 15 учасників акції протесту "жовтих жилетів" були затримані у Ренні, з них 12 були заарештовані.

Крім того, у французькому Клермон-Феррані затримали 15 учасників акції протесту, яка була організована рухом "жовтих жилетів". Щонайменше 8 демонстрантів були заарештовані. У деяких затриманих вилучили бейсбольні битки, ножі та інші небезпечні предмети.

Сьогодні, 23 лютого, у Франції розпочалася 15-та хвиля антиурядових акцій протесту руху "жовтих жилетів". У Парижі декілька сотень протестувальників зібралися поблизу Тріумфальної арки, щоб влаштувати марш кварталами міста.

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