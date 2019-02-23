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Кількість затриманих "жовтих жилетів" у Франції зросла до 44

Новини » Надзвичайні події    23.02.2019 - 18:13
Кількість затриманих "жовтих жилетів" у Франції зросла до 44
Фото: протести у Парижі (twitter.com/TvTemplar)

Кількість учасників протестів у Франції перевищила 11 тисяч

Французькі правоохоронці затримали вже 44 учасників антиурядових акцій протесту руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, у французькій столиці Парижі поліція затримала 14 протестувальників.

Крім того, щонайменше 15 учасників акції протесту "жовтих жилетів" були затримані у Ренні, з них 12 були заарештовані. В ході сутичок з протестувальниками шестеро правоохоронців отримали поранення.

Зазначається, що кількість учасників антиурядових акцій протесту, які поновилися сьогодні, 23 лютого, у декількох містах Франції перевищила 11 тисяч. У Парижі на вулиці вийшли щонайменше 4 тисячі демонстрантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у французькому Клермон-Феррані затримали 15 учасників акції протесту, яка була організована рухом "жовтих жилетів". Щонайменше 8 демонстрантів були заарештовані. У деяких затриманих вилучили бейсбольні битки, ножі та інші небезпечні предмети.

Сьогодні, 23 лютого, у Франції розпочалася 15-та хвиля антиурядових акцій протесту руху "жовтих жилетів". У Парижі декілька сотень протестувальників зібралися поблизу Тріумфальної арки, щоб влаштувати марш кварталами міста.

Як писало РБК-Україна, минулої суботи під час акції протесту організованої рухом "жовтих жилетів" у Парижі правоохоронці затримали щонайменше 29 демонстрантів.

 

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