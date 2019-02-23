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У Франції розпочались нові протести "жовтих жилетів"

Новини » Суспільство    23.02.2019 - 15:35
У Франції розпочались нові протести "жовтих жилетів"
Фото: учасники руху "жовті жилети" (twitter.com/CBSNews)

Організатори закликали до мирних акцій

У Франції нові протести "жовтих жилетів", сотні людей зібралися в суботу біля Тріумфальної арки в Парижі для маршу через заможні квартали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BFMTV.

Повідомляться, що у Парижі в суботу загалом заплановано 5 акцій "жовтих жилетів", три з них у формі демонстрацій. Люди будуть протестувати проти політики уряду, яку вони вважають вигідною для багатих. Організатори закликали до мирних акцій.

Нагадаємо, що минулу суботу під час акції протесту організованої рухом "жовтих жилетів" у Парижі поліція затримала щонайменше 29 демонстрантів

Крім того, у французькому місті Ліон учасники руху "жовтих жилетів" напали на поліцейський автомобільякий стояв у заторі. У машині знаходилися дві людини, за кермом була молода дівчина, яка стала помічником поліцейського два місяці тому.

16 лютого у Франції почалася 14-я хвиля антиурядових протестів, організованих рухом "жовтих жилетів". У Парижі між протестуючими і поліцією виникли зіткнення, в ході яких правоохоронці застосували сльозогінний газ.

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