На протестах у Судані загинули дві людини

Під час чергової хвилі протестів у Судані під час заворушень загинули щонайменше дві особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Крім того. повідомляється, що ще близько 10 людей отримали поранення після того, як сили безпеки відкрили вогонь по протестувальниках.

Напередодні тисячі демонстрантів у столиці країни Хартумі вийшли на вулиці неподалік військового штабу, вимагаючи передати владу від військових цивільному уряду.

Раніше повідомлялося, що у столиці Судану Хартумі сталася стрілянина під час сидячої страйку опозиції, в результаті якої загинули три людини.

РБК-Україна писало, що правляча військова рада Судану відновила переговори в неділю пізно ввечері з альянсом протестних і опозиційних груп, які прагнуть до цивільного переходу до демократії.

11 квітня в Судані стався державний переворот: в Хартумі пройшла зустріч командування армії країни, на якій військові вирішили відсторонити президента Омара аль-Башира і його оточення.