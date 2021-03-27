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Протести в Білорусі: у МВС заявили про понад 100 затриманих

Новость на русском → Білорусь, Субота 27 березня 2021 20:15
Протести в Білорусі: у МВС заявили про понад 100 затриманих Фото: затримання у Білорусі (tut.by)
Автор: Юлія Струк

Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова заявила, що в ході протестів у країні сьогодні затримали понад сотню учасників. Найбільше затриманих - у Мінську.

Про це повідомляє агентство "Мінськ-Новини".

"Понад 100 осіб були доставлені до територіальних органів внутрішніх справ за порушення адміністративного законодавства. Це поодинокі пікети та інші порушення громадського порядку", - зазначила прес-секретар.

За даними Чемоданової, найбільше затриманих було в Мінську, де зазвичай проходять найбільш численні акції протесту. При цьому мітингів, до яких закликала опозиція, міністерство не зафіксувало.

У МВС республіки раніше заявили, що "протестна активність наближена до нуля".

Раніше стало відомо, що сьогодні в Білорусі проходять акції проти режиму невизнаного президента країни Олександра Лукашенка. Повідомлялося про затримання близько 60 осіб.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в центр Мінська силовики почали стягувати спецтехніку. Також у білоруській столиці були помічені автобуси з силовиками.

Відзначимо, опозиція Білорусі розраховує на відставку Лукашенка навесні.

Також в кінці лютого Світлана Тіхановском заявила, що опозиція Білорусі "втратила вулиці".

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