Протести в Білорусі: у МВС заявили про понад 100 затриманих

Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова заявила, що в ході протестів у країні сьогодні затримали понад сотню учасників. Найбільше затриманих - у Мінську.

"Понад 100 осіб були доставлені до територіальних органів внутрішніх справ за порушення адміністративного законодавства. Це поодинокі пікети та інші порушення громадського порядку", - зазначила прес-секретар.

За даними Чемоданової, найбільше затриманих було в Мінську, де зазвичай проходять найбільш численні акції протесту. При цьому мітингів, до яких закликала опозиція, міністерство не зафіксувало.

У МВС республіки раніше заявили, що "протестна активність наближена до нуля".

Раніше стало відомо, що сьогодні в Білорусі проходять акції проти режиму невизнаного президента країни Олександра Лукашенка. Повідомлялося про затримання близько 60 осіб.