На протестах в Білорусі затримали більше 2 тисяч осіб, - МВС

За офіційними даними, за два дні на протестах в Білорусі затримали більше 2 тисяч осіб. Для розгону учасників акцій застосовувалися спецзасоби.

Про це у Telegram повідомила офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

Повідомляється, що протести були зафіксовані в низці міст, найбільш масові - в Мінську, Бресті, Могильові та Новополоцьку. Спікер білоруського МВС заявляє про нібито факти нападу на співробітників міліції.

"В результаті протиправних дій постраждали 21 співробітник органів внутрішніх справ і військовослужбовець внутрішніх військ, п'ять з них госпіталізовані", - зазначила Чемоданова.

За її словами, в Мінську демонстранти запускали димові шашки і пляшки із запальною сумішшю, а водії навмисне блокували рух. У Мінську і Новополоцьку силовики активно застосовували спецзасоби.

"Всього по країні затримано понад дві тисячі осіб, в тому числі за участь у несанкціонованих масових заходах", - додала Чемоданова.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що протести в Білорусі охопили найбільші міста.

До цього повідомлялося, що в результаті масових заворушень було затримано близько 3 тисяч осіб, а Міністерство внутрішніх справ Білорусі стверджувало, що до демонстрантів не застосовувалася зброя.