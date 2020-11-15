Кількість затриманих на протестах у Білорусі збільшилась до 900

Фото: протести в Білорусі (Радіо Свобода)

Під час недільного протесту в Білорусі станом на 20:30 за Києвом силовики затримали понад 900 осіб. Наразі більшість з них перебуває у районних відділеннях міліції.

Про це повідомляється на сайті правозахисної організації "Вясна".

Всього затримали 901 особу. Затримання відбувалися в багатьох містах країни.

Tut.by повідомляє, що біля Фрунзенського РВВС у Мінську "лунають крики".

З вечора громадяни почали проводити невелику ходу, шикуються в ланцюги солідарності.

Раніше сьогодні повідомлялось про 500 затриманих.

До слова, сьогодні в Мінську білоруські силовики провели масові затримання на так званій "Площі змін" на вулиці Червякова. Протестувальники з різних районів білоруської столиці зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять 31-річного мінчанина Романа Бондаренка, який помер після жорсткого затримання.

Нагадаємо, 12 листопада у Мінську помер протестувальник Руслан Бондаренко, якого побили силовики. Бондаренка без свідомості спочатку доставили в лікарню, де за його життя боролися медики.