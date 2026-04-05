Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Протест вне закона? В Тель-Авиве жестко разогнали митинг против войны с Ираном (видео)

00:07 05.04.2026 Вс
2 мин
Акция состоялась несмотря на запрет массовых собраний, который установило Командование тыла Израиля
aimg Оксана Гапончук
Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)

В субботу вечером, 4 апреля, на площади Хабима в Тель-Авиве произошли жесткие столкновения между правоохранителями и участниками антивоенного митинга.

Полиция применила против митингующих силу даже несмотря на то, что Верховный суд юстиции незадолго до начала митинга издал временный приказ, который фактически запрещает правоохранителям силой разгонять протесты менее 600 участников в Хабиме и менее 150 в Иерусалиме, Хайфе и Кфар-Сабе.

Конфликт разгорелся на фоне продолжающегося дела в Верховном суде юстиции относительно права граждан на протест в условиях военного положения. Однако, как только на площади собрались люди, полиция объявила демонстрацию незаконной.

По версии правоохранителей, количество протестующих превысило лимит, что развязало им руки для силовых действий.

Кстати, ситуация обострилась, когда на место прибыли конные офицеры. На кадрах с места событий видно, как полиция силой толкает демонстрантов, пытаясь вытеснить их с площади.

Одним из задержанных стал организатор протеста Алон Ли Грин. Перед арестом он успел выступить с эмоциональной речью через мегафон.

"Полиция снова нам угрожает, будто наша демонстрация не является легальной. Нет никакой незаконной демонстрации! Мы здесь, чтобы сказать: хватит вечной войны. Мы не доверяем этому правительству", - заявил он.

Митингующие протестуют против эскалации конфликта с Ираном и политики безопасности кабинета Нетаньяху. Оппозиция уже назвала действия полиции "прямым нарушением судебного приказа" и попыткой подавить свободу слова.

Сейчас несколько активистов находятся в полицейских автозаках возле площади.

Напомним, пока Ближний Восток содрогается от новых ракетных угроз, внутри самого Израиля назревает внутренний фронт. 29 марта в Тель-Авиве и еще около 20 городах Израиля тысячи людей впервые вышли на крупнейшие с начала войны антивоенные протесты, требуя от правительства остановить эскалацию конфликта с Ираном.

