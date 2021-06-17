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Батько Софії Сапеги просить Лукашенка помилувати доньку

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Росія, Четвер 17 червня 2021 10:36
Батько Софії Сапеги просить Лукашенка помилувати доньку Фото: росіянка Софія Сапега (instagram/sapega_sofia)
Автор: Марія Кучерявець

Андрій Сапега, батько затриманої в Мінську росіянки Софії Сапеги, звернувся до президента Білорусії Олександра Лукашенко з проханням помилувати його доньку. Також він попросив особисто зустрітися з білоруським лідером.

Відповідне відеозвернення опубліковано на YouTube-каналі PrimaMedia.

"Їй загрожують дуже серйозні тюремні терміни. У цьому зверненні, напередодні візиту Олександра Лукашенка в Приморський край, я б хотів звернутися особисто до нього як батько до батька. Олександр Григорович, я прошу вас про милосердя. Досить жорстокості, останнім часом світ нею переповнений", - сказав Андрій Сапега.

Він наголосив, що донька "виявилася не в тому місці і не з тією людиною", та зазначив, що до зустрічі з екс-головним редактором, визнаного в Білорусії екстремістським, Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем Софія Сапега "була звичайною дівчиною".

Батько затриманої уточнив, що під час протестів у Мінську Софія знаходилася в Литві.

"І якщо щось вона і робила в той період, коли була знайома з Протасевичем, - це точно історія любові, а не з точки зору. Я думаю, вона просто допомагала Роману в його роботі. Олександр Григорович, як батько батька я прошу Вас про особисту зустріч", - заявив Андрій Сапега.

Він підкреслив, що готовий привести всі необхідні гарантії того, що його донька більше не буде залучена в протиправні дії.

Крім того, він звернувся до губернатора Приморського краю Олега Кожемяко з проханням сприяти в організації його особистої зустрічі з Лукашенком.

"Можливо, мені вдасться переконати його помилувати мою дочку. Прошу вас, не ламайте їй долю, вона просто маленька дівчинка, яка тільки починає життя", - додав Андрій Сапега.

Нагадаємо, що 25 травня дівчина білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, росіянка Софія Сапега, була заарештована на два місяці судом у Білорусі. Слідство щодо неї веде СК Білорусі.

Її підозрюють у скоєнні "кримінально-караного діяння". Обрано запобіжний захід-утримання під вартою на термін 2 місяці. Місце утримання - СІЗО КДБ.

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