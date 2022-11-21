Продвижение ВСУ к Сватово и вражеские штурмы на Донбассе: карты боев

Бои под Сватово

На линии Сватово-Кременная продолжались бои 20 ноября. Российские источники отмечают, что ухудшающиеся погодные условия влияют на боевые действия.

В Минобороны РФ утверждали якобы о нанесении удара по скоплению украинских войск в районе Новоселовского Луганской области. Перед этим в российском ведомстве говорили об отражении атак ВСУ на населенный пункт, и это заявление может свидетельствовать о том, что украинские силы продвинулись к населенному пункту, отмечают аналитики.

Представитель украинских военных заявил, что с начала контрнаступления на востоке украинские войска освободили 12 населенных пунктов в Луганской области.

Ситуация на Донбассе

В Донецкой области российские войска продолжали наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском участках фронта.

Также оккупанты проводили штурмовые действия и западном донецком направлении. Бои продолжаются.

Обстановка на южном фронте

Украинские официальные лица сообщали, что российские силы продолжали перебрасывать часть сил с восточного (левого) берега Днепра на другие оперативные направления, но по-прежнему сохраняли значительное присутствие сил на юге Херсонской области.

Украинские и российские источники сообщают, что обстрелы повредили инфраструктуру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Один российский "военкор" утверждал, что обстрел велся с территории, контролируемой РФ - к югу от завода, но большинство российских источников обвиняли ВСУ.

Российские оккупационные власти могли провести чистку в оккупационной администрации в Энергодаре и сняли фейкового "мэра" Александра Волгу. Некоторые российские источники утверждали, что коллаборант якобы получил повышение в оккупационной администрации.

Российские военные чиновники продолжали мобилизационные мероприятия на фоне сообщений о продолжающемся отпоре Сил Обороны Украины и плохих условиях.

20 ноября Главное управление военной разведки Украины проинформировало о планах российских спецслужб устроить фальшивые атаки на объекты критической инфраструктуры Беларуси, чтобы заставить белорусских военных вступить в войну против Украины.

В Генштабе ВСУ добавили, что украинскими официальными лицами не были зафиксированы формирования каких-либо белорусских штурмовых групп.

В ISW продолжают считать, что вторжение белорусских войск в Украину маловероятно.