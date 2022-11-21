Более 1500 танков и десятки ЗРК. Аналитики подсчитали, сколько техники потеряла Россия в Украине
Фото: Сколько техники потеряла Россия с начала вторжения в Украину (t.me/s/suspilnechernihiv)
С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины армия РФ потеряла по меньшей мере 8044 единиц военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oryx.
Согласно данным, подтвержденным фото- и видеоматериалами, 4 927 единиц были уничтожены, повреждены - 198, брошены - 300, захвачены - 2 619.
Аналитики отмечают, что потери России составили:
- 1504 танка (862 из них были уничтожены, 522 захвачены);
- 718 боевых бронированных машин (439 уничтожены, 245 захвачены);
- 1748 боевых машин пехоты (1078 уничтожены, 553 захвачены);
- 154 реактивных системы залпового огня;
- 80 зенитных ракетных комплексов.
Напомним, в Генштабе ВСУ проинформировали, что с 24 февраля потери российской армии среди личного состава достигли 84 210 человек.
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