Просування ЗСУ до Сватового та ворожі штурми на Донбасі: карти боїв

Бої під Сватовим

На лінії Сватово-Кремінна тривали бої 20 листопада. Російські джерела зазначають, що погодні умови, що погіршуються, впливають на бойові дії.

У Міноборони РФ стверджували нібито про завдання удару по скупченню українських військ у районі Новоселівської Луганської області. Перед цим у російському відомстві говорили про відбиття атак ЗСУ на населений пункт, і ця заява може свідчити про те, що українські сили просунулися до населеного пункту, зазначають аналітики.

Представник українських військових заявив, що з початку контрнаступу на сході українські війська звільнили 12 населених пунктів у Луганській області.

Ситуація на Донбасі

В Донецькій області російські війська продовжували наступальні дії на Бахмутській та Авдіївській дільницях фронту.

Також окупанти проводили штурмові дії та західному донецькому напрямку. Бої тривають.

Обстановка на південному фронті

Українські офіційні особи повідомляли, що російські сили продовжували перекидати частину сил зі східного (лівого) берега Дніпра на інші оперативні напрямки, але, як і раніше, зберігали значну присутність сил на півдні Херсонської області.

Українські та російські джерела повідомляють, що обстріл пошкодив інфраструктуру Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Один російський "воєнкор" стверджував, що обстріл вівся з території, контрольованої РФ - на південь від заводу, але більшість російських джерел звинувачували ЗСУ.

Російська окупаційна влада могла провести чистку в окупаційній адміністрації в Енергодарі та зняла фейкового "мера" Олександра Волгу. Деякі російські джерела стверджували, що колаборант нібито одержав підвищення в окупаційній адміністрації.

Російські військові чиновники продовжували мобілізаційні заходи на тлі повідомлень про відсіч Сил Оборони України та погані умови.

20 листопада Головне управління військової розвідки України проінформувало про плани російських спецслужб влаштувати фальшиві атаки на об'єкти критичної інфраструктури Білорусі, щоб змусити білоруських військових вступити у війну проти України.

У Генштабі ЗСУ додали, що українськими офіційними особами не було зафіксовано формування будь-яких білоруських штурмових груп.

В ISW продовжують вважати, що вторгнення білоруських військ в Україну є малоймовірним.