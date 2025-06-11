Продвижение ВСУ и штурмы россиян: новые карты боев от ISW

Бои на севере

Как отмечается, 9 и 10 июня российские войска провели наступательные операции в Курской области. Российские так называемые "военкоры" утверждали, что украинские войска атаковали вблизи Теткино и пытались войти в поселок Новый Путь.

Также 10 июня российские войска продолжили наступательные операции в Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Россияне атаковали вблизи Яблоновки и Новониколаевки, а также вблизи Юнаковки в Сумской области.



Восток Украины

Харьковское направление. По данным украинских источников, 10 июня воины ВСУ восстановили контроль над Волчанским агрегатным заводом. Но оккупанты атаковали вблизи Глубокого и в направлении Липцов.



Купянское направление. Как отмечается в отчете ISW, по геолокационным данным, российские войска наносят удары по украинским войскам на северо-запад от населенного пункта Красное Первое, что может означать, что россияне оккупировали это село.

Также армия РФ провела наступательные операции на северо-восток и север от Купянска.



Лиманское направление. Геолокационные данные, опубликованные 10 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на северо-восток от Торского. По словам украинских экспертов, защитники отбросили оккупационные войска на 400-500 метров в направлении Карповки.

Однако россияне также проводили наступательные операции, в частности в районе Серебрянского леса.



Часов Яр. В сети россияне заявляли о якобы захвате Ступочек. Оккупанты проводили наступательные операции в самом Часовом Яру, к югу от города и вблизи Курдюмовки.

Торецк. По геолокационным данным, украинские войска недавно продвинулись в центральной части Дилиевки и в промышленной зоне к северо-западу от Торецка. Но захватчики имели успех на направлении к северо-западу от Торецка.



Покровск. 9 и 10 июня российские войска провели наступательные операции вблизи самого Покровска и на разных направлениях в районе города.

Новопавловское направление. По оценке аналитиков, российские войска недавно продвинулись на юго-западную окраину Новониколаевки. Также есть информация, что украинские силы отбросили захватчиков на полкилометра на юго-восток от Новониколаевки.

По словам украинского военного, российские оккупанты осуществляют атаки на мотоциклах и мопедах, чтобы продвинуться к границе Днепропетровской области.

Великая Новоселка. По предварительной информации, украинские бойцы вытеснили российские войска из Федоровки (к северо-западу от Великой Новоселки) и продолжают удерживать Веселое.



Ситуация на юге

Как отмечают аналитики ISW, 10 июня российские войска провели наступательные операции на Гуляйпольском направлении и на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.



Также армия РФ провела ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении. Однако захватчики не смогли продвинуться.

