Продвижение ВСУ и штурмы россиян: новые карты боев от ISW

Украинские силы достигли локальных успехов на востоке. В то же время российские войска активизировали наступательные действия на Сумском и Купянском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как отмечается, 9 и 10 июня российские войска провели наступательные операции в Курской области. Российские так называемые "военкоры" утверждали, что украинские войска атаковали вблизи Теткино и пытались войти в поселок Новый Путь.
Также 10 июня российские войска продолжили наступательные операции в Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.
Россияне атаковали вблизи Яблоновки и Новониколаевки, а также вблизи Юнаковки в Сумской области.
Харьковское направление. По данным украинских источников, 10 июня воины ВСУ восстановили контроль над Волчанским агрегатным заводом. Но оккупанты атаковали вблизи Глубокого и в направлении Липцов.
Купянское направление. Как отмечается в отчете ISW, по геолокационным данным, российские войска наносят удары по украинским войскам на северо-запад от населенного пункта Красное Первое, что может означать, что россияне оккупировали это село.
Также армия РФ провела наступательные операции на северо-восток и север от Купянска.
Лиманское направление. Геолокационные данные, опубликованные 10 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на северо-восток от Торского. По словам украинских экспертов, защитники отбросили оккупационные войска на 400-500 метров в направлении Карповки.
Однако россияне также проводили наступательные операции, в частности в районе Серебрянского леса.
Часов Яр. В сети россияне заявляли о якобы захвате Ступочек. Оккупанты проводили наступательные операции в самом Часовом Яру, к югу от города и вблизи Курдюмовки.
Торецк. По геолокационным данным, украинские войска недавно продвинулись в центральной части Дилиевки и в промышленной зоне к северо-западу от Торецка. Но захватчики имели успех на направлении к северо-западу от Торецка.
Покровск. 9 и 10 июня российские войска провели наступательные операции вблизи самого Покровска и на разных направлениях в районе города.
Новопавловское направление. По оценке аналитиков, российские войска недавно продвинулись на юго-западную окраину Новониколаевки. Также есть информация, что украинские силы отбросили захватчиков на полкилометра на юго-восток от Новониколаевки.
По словам украинского военного, российские оккупанты осуществляют атаки на мотоциклах и мопедах, чтобы продвинуться к границе Днепропетровской области.
Великая Новоселка. По предварительной информации, украинские бойцы вытеснили российские войска из Федоровки (к северо-западу от Великой Новоселки) и продолжают удерживать Веселое.
Как отмечают аналитики ISW, 10 июня российские войска провели наступательные операции на Гуляйпольском направлении и на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.
Также армия РФ провела ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении. Однако захватчики не смогли продвинуться.
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте зафиксировали 220 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Лиманском, Торецком, Новопавловском направлениях. Но самым активным направление остается Покровское.
Россия потеряла на войне против Украины уже более 999 тысяч солдат. За последние сутки украинские воины ликвидировали 1120 оккупантов.
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